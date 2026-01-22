Addio a Chiaravalle ad Ezio Ceccarelli, colonna portante di Fratelli d’Italia

di ALESSANDRO ESPOSITO*

CHIARAVALLE – “Una persona perbene, un gentiluomo d’altri tempi. Ezio Ceccarelli non era solo una colonna portante della nostra ideologia politica, ma era una presenza rassicurante in tutte le fasi della giornata di chiunque vi era accanto.

“Ho avuto da lui l’insegnamento di migliorarsi nel giudicare il prossimo, anche se si comporta negativamente. Non eravamo amici da una vita, no… Ma eravamo collegati da un filo invisibile che s’instaura senza passato o esperienze condivise, così a pelle. Contento, con la sua deliziosa figlia Francesca, di essere riuscito ad uscire di casa e partecipare alla cena di auguri di Natale con me e tanti amici di partito.

“Volevo esserci Ale, perché è l’ultima cena…”, mi ha bisbigliato con la voce smorzata dal male.

“Caro Ezio, preferivo che le tue precise previsioni non si avverassero questa volta, ma sei stato come sempre puntuale… Anche a lasciarci così, sgomenti, senza parole, senza fiato…

“Ma anche se fisicamente non sei più fra di noi, ti sento e tu mi senti, CIAO EZIO, TI RICORDEREMO SEMPRE CON AMORE!”

*Presidente del Circolo Fratelli d’Italia di Chiaravalle

Il funerale di Ezio Ceccarelli si terrà sabato pomeriggio, alle ore 14,30.

