Rompere il silenzio su Gaza: venerdì a Fano un incontro di approfondimento con la testimonianza diretta del senatore Marco Croatti

FANO – Venerdì 23 gennaio, alle ore 18, a Fano, il Gruppo territoriale di Fano e Valli del Metauro e Cesano, organizza un incontro pubblico dedicato alla situazione in Gaza e in Palestina, con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione su un conflitto che continua a colpire duramente la popolazione civile.

L’iniziativa nasce dalla volontà di rompere il silenzio e continuare a informare e approfondire anche in un periodo in cui il dibattito pubblico rischia di affievolirsi. Sarà un pomeriggio di confronto su temi complessi, aperto alla cittadinanza, per riflettere sulle responsabilità politiche e umanitarie della comunità internazionale.

A moderare l’incontro sarà l’ex senatrice Rossella Accoto. Interverrà Luciano Benini, Responsabile della Scuola di Pace di Fano, con un contributo di analisi e riflessione sui temi della pace, del dialogo e della cooperazione internazionale.

Momento centrale dell’iniziativa sarà inoltre la testimonianza di Marco Croatti, che racconterà la sua esperienza diretta di partecipazione alla Sumud Flotilla, offrendo uno sguardo umano e politico su quanto sta accadendo e sull’importanza della solidarietà internazionale.

All’incontro saranno presenti anche l’on. Giorgio Fede, la consigliera regionale Marta Ruggeri e il consigliere comunale Francesco Panaroni, a testimonianza dell’attenzione delle istituzioni ai temi della pace e dei diritti umani.

«Continuare a raccontare e informare è un dovere – sottolinea il Gruppo territoriale – perché il silenzio non può essere un’opzione di fronte a una tragedia umanitaria di queste dimensioni».

