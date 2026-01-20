Tragico incidente in serata alla periferia di Filottrano con un morto ed un ferito grave

FILOTTRANO – I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 19.45 circa lungo la Strada provinciale 8, a Montoro di Filottrano, per un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture. In seguito all’incidente una persona – di 62 anni – è deceduta.

I Vigili del fuoco hanno provveduto ad assistere l’occupante dell’altra vettura, insieme al personale del 118. L’uomo è stato poi trasportato all’ospedale regionale di Torrette per accertamenti. I Vigili del fuoco hanno poi provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli nonché dell’area dell’incidente.

Sul posto presenti anche personale delle Forze dell’Ordine per i rilievi di competenza.

