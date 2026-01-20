Due feriti a Fano dopo un incidente stradale in Via Gabrielli

FANO – Nella giornata odierna, si è verificato un incidente stradale in Via Gabrielli, nel tratto compreso tra Via Veneto e l’ingresso all’ex Foro Boario.

Secondo le prime ricostruzioni, una Fiat Panda, condotta da una donna di circa 50 anni residente a Pesaro, stava percorrendo Via Gabrielli in direzione monte quando ha invaso parzialmente la corsia opposta, andando a collidere frontalmente con un’altra Fiat Panda che procedeva nella direzione opposta. Alla guida del secondo veicolo si trovava una donna di 83 anni residente a Fano.

Entrambe le conducenti sono state soccorse dal personale del 118 e trasportate con ambulanza al Pronto Soccorso dell’Ospedale Santa Croce di Fano. Le condizioni di entrambe sono state giudicate non gravi, riportando fortunatamente solo ferite lievi. La Polizia Locale è intervenuta sul posto per i rilievi del caso e per gestire la viabilità temporaneamente rallentata.

