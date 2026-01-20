Avviato un corso per mettersi in sicurezza in caso di pericolo

Attivo da 6 anni nella palestra della scuola primaria di Cuccurano, insegna alle donne l’autodifesa

CUCCURANO – Imparare a mettersi in sicurezza in situazioni di rischio e pericolo in ogni ambiente, dalla strada ai luoghi chiusi. È questo l’obiettivo del corso di MGA (Metodo Globale Autodifesa) che, in collaborazione con il Judo Club Fano, è attivo da sei anni nella palestra della scuola primaria di Cuccurano.

Tenuto dall’allenatore di judo e istruttore MGA Attilio Mascarucci, il corso, che consiste in due lezioni settimanali (il martedì dalle ore 19.30 alle ore 21.00 e il giovedì dalle ore 19.00 alle ore 20.30), vuole insegnare alle donne e non solo le tecniche base per l’autodifesa o meglio per la messa in sicurezza, potenziando le loro capacità e migliorandone così il benessere psicofisico.

“Durante gli allenamenti settimanali – spiega Mascarucci – gli allievi e le allieve del corso imparano le tecniche base per mettersi in sicurezza e vengono dati consigli pratici che ognuno può applicare nella quotidianità. Ci auspichiamo – conclude l’istruttore – che sempre più persone si avvicinino a questa disciplina che fornisce non solo strumenti utili per l’autodifesa e la messa in sicurezza, ma migliora il proprio benessere e la propria autostima”.

Oggi più che mai, visti i fatti di cronaca che accadono anche nel nostro territorio, è importante, soprattutto per le donne ma non solo, conoscere i segnali di pericolo per poter prevenire o salvarsi da una probabile aggressione. Se è vero che la miglior difesa è la non difesa, è altrettanto vero che la conoscenza delle proprie potenzialità e dei propri limiti è sicuramente utile per migliorare sé stessi e preservare la propria incolumità.

