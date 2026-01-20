Al via a Pergola ‘La più Bella Stagione’, al teatro ‘Lapponia’ con Sergio Muniz

PERGOLA – Si alza venerdì 23 gennaio il sipario su ‘La più bella stagione’, il format ideato dall’Amministrazione comunale di ‘Pergola nel Cuore’, nella cornice del meraviglioso teatro ‘Angel Dal Foco’.

La stagione, alle ore 21.15, si aprirà con lo spettacolo ‘LAPPONIA. Una folle cena di Vigilia al Polo Nord’: di Marc Angelet e Cristina Clemente.

Nella versione italiana di Pino Tierno e con la regia di Ferdinando Ceriani, vede in scena Sergio Muniz, Miriam Mesturino, Cristina Chinaglia e Sebastiano Gavasso.

Una commedia campione di incassi e di risate in Spagna e in Sud America.

Monica, il marito spagnolo Ramon e il loro figlio Giuliano sono in Lapponia per trascorrere le vacanze di Natale con la sorella di lei, Silvia, il suo compagno finlandese Olavi e la loro figlia di quattro anni Aina. Tutto fila liscio fino a quando la bimba rivela al cuginetto che Babbo Natale non esiste, è solo una bugia inventata dai genitori per costringere i bambini a comportarsi bene.

L’idilliaca serata di festa si trasforma così in un campo di battaglia esilarante e feroce in cui vedremo sgretolarsi le maschere di benevolenza e buona creanza dei quattro protagonisti. È giusto dire sempre la verità? Le bugie sono così cattive? Bisogna svelare il trucco o è meglio lasciare spazio all’illusione e alla magia? Sono le domande che metteranno in crisi le tradizioni, i valori famigliari e culturali delle due coppie fino a portarle a svelare segreti e desideri inconfessabili.

“E’ tutto pronto per la nuova stagione teatrale – sottolinea il sindaco Diego Sabatucci – che ci accompagnerà fino al 30 aprile con ben sette date. Un cartellone ricco e di assoluta qualità, realizzato con la collaborazione con Amat e con l’Orchestra Sinfonica Rossini, che propone un mix di spettacoli che vedranno salire sul palcoscenico pergolese artisti di fama internazionale, e la musica classica. Grandi nomi e prime assolute a livello regionale: un programma capace di soddisfare tutti i gusti”.

“Prosa, musica e grandi interpreti animano una stagione teatrale che continua a crescere – prosegue il vicesindaco e assessore ai Grandi Eventi, on. Antonio Baldelli – grazie alle preziose collaborazioni con AMAT e Orchestra Rossini. Quest’anno abbiamo voluto sperimentare, aprendo la stagione anche a nuovi linguaggi: per la prima volta ospiteremo uno spettacolo con due protagonisti molto seguiti sui social, con oltre 400mila follower, noti per i loro video sulla vita di coppia, qualcuno li ha definiti i “nuovi Sandra e Raimondo”. Una scelta voluta, che affianca tradizione e innovazione, per offrire un programma ricco e trasversale, capace di regalare al pubblico emozioni autentiche e condivise”.

Biglietti disponibili presso il Museo dei Bronzi dorati. La biglietteria del teatro il giorno dello spettacolo sarà aperta dalle ore 20. Informazioni e prenotazioni: Amat (0721.849053 – 366.63055500). Vendita online: vivaticket.com.

Sabato 7 febbraio sarà la volta di ‘Vicini di casa’ con Amanda Sandrelli e, tra gli altri, Gigio Alberti, per la regia di Antonio Zavatteri. Il primo appuntamento con l’Orchestra Rossini sabato 21 febbraio, quando proporrà ‘Lo schiaccianoci’.

Programma completo nei siti e social del Comune e di Amat.

