Resta bloccato lungo un sentiero del San Bartolo, soccorso dai Vigili del fuoco

PESARO – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 8, a seguito di una segnalazione della Capitaneria di porto, per soccorrere una persona rimasta bloccata lungo un sentiero basso del Monte San Bartolo.

La persona, è in buone condizioni ed è rimasta in costante contatto con la Sala Operativa dei Vigili del fuoco. Aveva percorso il sentiero nel pomeriggio di ieri, è rimasta isolata a causa dell’innalzamento della marea.

Il personale dei Vigili del fuoco è intervenuto via terra con la squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale), via mare con il personale di Pesaro abilitato alla guida della moto d’acqua e con il nucleo Sommozzatori di Ancona. E’ stato inoltre attivato il Reparto Volo dei Vigili del fuoco di Bologna con l’elicottero Drago VF-147.

Proprio quest’ultimo ha effettuato il recupero della persona, conducendola all’eliporto di Pesaro.

Sul posto sono intervenuti la Capitaneria di porto e il personale sanitario del 118.

