I Galacticos sbarcano a Marotta. A luglio il Camp del Real Madrid

MAROTTA – I Galacticos sbarcano a Marotta. Questa estate la città adriatica ospiterà il Camp del Real Madrid. La scuola calcio della squadra più vincente al mondo, con oltre 106 titoli ufficiali, sarà di scena a Marotta dal 6 al 10 luglio allo stadio Comunale.

Una straordinaria opportunità, voluta fortemente dall’Academy del Marotta Mondolfo, che ormai da anni investe tanto nello sviluppo e nella crescita del settore giovanile.

Un sogno che potrà diventare realtà per i tanti bambini/e e ragazzi/e dai 6 ai 16 anni che parteciperanno al camp di 5 giorni secondo le linee guida della Fundacion Real Madrid, con metodi e tecnologie innovative. Dieci le sedute di allenamento in maniera professionale, qualunque sia il livello calcistico, condotte da allenatori qualificati e professionisti del settore che alleneranno i partecipanti secondo i principi di gioco della “Cantera”.

Durante il Clinic verranno impiegate le più moderne tecnologie al servizio dell’allenamento e del miglioramento dei partecipanti. L’allenamento sarà sia dal punto di vista tecnico che comportamentale. Ogni partecipante riceverà una valutazione (Scorecard) che terrà conto dei risultati raggiunti in ambito sportivo e comportamentale.

I partecipanti riceveranno un kit Adidas FRMC composto da maglia, pantaloncino e calzettoni, oltre ad un pallone da allenamento Adidas ed una gym-bag.

In ogni Clinic si qualificheranno da 1 a 5 partecipanti per la finale nazionale. I vincitori della finale nazionale saranno invitati alla Finale dei FRMC a Madrid. Per il partecipante più meritevole dal punto di vista comportamentale il titolo Best Team Player.

I momenti di “Gioco libero” rappresentano un momento di condivisione di valori come il rispetto degli avversari e delle regole al fine di rafforzare l’autocontrollo, il rispetto e il lavoro di squadra.

Il programma prevede l’arrivo degli atleti alle ore 9 e il congedo alle ore 17. Dalle 12.15 alle 13.15 la pausa pranzo e, a seguire, fino alle 14.30 tempo libero. Due le sessioni di allenamento.

Per esigenze organizzative le iscrizioni chiudono 15 giorni prima dell’inizio del Camp e non verranno fatte eccezioni.

Coloro che si registrano al Camp in anticipo godono di uno sconto sulla quota di partecipazione. Iscrizioni: WWW.FRMCLINICS.IT

