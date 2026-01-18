Ha preso il via a Fano Domeniche in armonia
Una delle novità più significative della stagione 2026 dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini. Un progetto pensato per avvicinare alla musica dal vivo ascoltatori di tutte le età
di VITO PIEPOLI
FANO – Grazie al sostegno del Teatro della Fortuna, per tre domeniche, il 18 gennaio, 22 febbraio e 22 marzo 2026, sempre alle ore 11, i due foyer del teatro si trasformeranno in spazi di ascolto, incontro e scoperta.
L’idea è semplice e, proprio per questo, efficace, il Teatro della Fortuna si articola in due foyer, nel primo, interpreti e pubblico adulto vivono il concerto dal vivo.
Nel secondo i più piccoli possono ascoltare la musica in modo ravvicinato e coinvolgente, accompagnati in attività formative assistite, pensate per guidarli alla scoperta del suono e dell’esperienza musicale in un clima sereno e partecipato.
Le attività per i bambini sono realizzate in collaborazione con DIRE FARE EDUCARE Soc. Coop – Servizi per la prima infanzia, a conferma dell’attenzione educativa che accompagna l’intero progetto.
Il ciclo Domeniche in armonia si è aperto con un appuntamento pensato per un ascolto condiviso: Armonie per clarinetto e archi, in programma questa mattina alle ore 11.
Protagonista è stato Marco Torsani, primo clarinetto dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini, affiancato da un quintetto d’archi dell’orchestra, in un concerto che ha messo al centro il dialogo elegante e ricco di sfumature tra il clarinetto e la scrittura cameristica.
Marco Torsani, diplomato al Conservatorio “B. Maderna” di Cesena e perfezionatosi con alcuni dei più autorevoli clarinettisti del panorama internazionale, vanta collaborazioni con istituzioni come l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, il Teatro alla Scala, il Teatro La Fenice di Venezia e l’Orchestra della Svizzera Italiana.
Docente di clarinetto presso l’Istituto Musicale della Repubblica di San Marino, è primo clarinetto dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini, con la quale ha aperto questo nuovo percorso dedicato all’ascolto, alla condivisione e alla curiosità musicale.
Con Marco Torsani al clarinetto si è esibito il Quintetto d’archi dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini, composto da Paride Battistoni e Chiara Capriotti al violino, Silvia Vannucci alla viola, Jacopo M. Mariotti al violoncello e Daniele Gemignani al contrabbasso.
Il programma ha attraversato due pagine fondamentali del repertorio: la celeberrima Serenata n. 13 “Eine kleine Nachtmusik” di Wolfgang Amadeus Mozart, simbolo di equilibrio, chiarezza e luminosità classica, e il Quintetto per clarinetto e archi op. 34 di Carl Maria von Weber, capolavoro del primo Romanticismo, in cui il clarinetto si fa voce calda e cantabile, capace di fondersi con gli archi in un intreccio espressivo di grande fascino.
Un modo diverso di vivere il teatro la domenica mattina con la musica al centro e il pubblico intorno, con i più piccoli, finalmente, non solo spettatori, ma veri protagonisti dell’ascolto.
Maggiori informazioni si trovano sul sito dell’Orchestra Sinfonica Gioacchino Rossini di Pesaro www.orchestrarossini.it
Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it