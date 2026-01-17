Il Movimento Spontaneo Sanità Pubblica di Cagli ha incontrato il nuovo consigliere regionale Pierini

CAGLI – Il Movimento Spontaneo per la Sanità Pubblica di Cagli ha ripreso i suoi incontri con i consiglieri regionali in merito alla situazione dei servizi e delle strutture nel territorio del Catria e Nerone.

Sabato 17 gennaio si è svolto un confronto approfondito con il consigliere Nicolò Pierini (nella foto) componente della Commissione Sanità della Regione Marche.

A Pierini sono state elencate una serie di problematiche che in sintesi sono:

– Tempi di completamento della nuova struttura sanitaria che ospiterà l’Ospedale di Comunità e che è ormai alla fase finale dei lavori;

– La necessità di inizio lavori per la l’adeguamento simico e la messa in sicurezza del vecchio edificio dell’ex Ospedale “Angelo Celli” dove attualmente opera il Santo Stefano e per il quale sono stati stanziati dall’inizio del 2025 quattro milioni di euro in due annualità (2026 e 2027);

– Possibilità di visionare il progetto dei lavori all ‘ex Ospedale Celli ed assicurazioni sulla esecuzione dei lavori senza interruzione del servizio offerto dal Santo Stefano utilizzando altri spazi liberi nella struttura.

– Richiesta di nuovi macchinari – ecografo

– Attenzione particolare alle problematiche della Emergenza/Urgenza particolarmente presenti in un territorio senza strutture ospedaliere come è quello del Catria e Nerone.

Pierini si è attivato da subito via telefono per assumere delle informazioni iniziali ed avere in seguito incontri con i responsabili della sanità al fine di poter rafforzare quella collaborazione tra regione, amministratori locali e cittadini che è doverosa. Una collaborazione che anche in altri interventi è stata definita necessaria in particolare sulle tematiche sanitarie dove le necessità debbono trovare risposte coerenti ed efficaci ma anche le richieste debbono essere basate su criteri di efficienza evitando ad esempio doppioni o utilizzo dei servizi in maniera inappropriata come a volte succede con gli accessi ai pronto soccorso.

Erano presenti e sono intervenuti anche il Sindaco di Cagli Alberto Alessandri ed il Presidente dell’Unione Montana Alessandro Piccini i quali hanno ricordato la necessità di portare la discussione al tavolo istituzionale in regione in quanto le strutture oggetto dell’incontro gravitano su Cagli ma sono al servizio di tutto il vasto territorio dell’Unione Montana e non solo ed è necessaria una programmazione dei lavori ed il prima possibile dei servizi che andranno allocati nelle nuove strutture.

Nel corso dell’incontro introdotto dal portavoce del Movimento Spontaneo Sanità Marcello Mei, hanno preso la parola anche alcuni componenti il Movimento come Lenina Donini, Oscar Marchetti ed il Dr. Lucio Luchetta il quale ha fatto una disamina delle problematiche da un punto di vista tecnico e di prospettiva per la sanità locale e regionale.

