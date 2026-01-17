Due feriti in uno scontro alla periferia di Falconara

FALCONARA MARITTIMA – I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 12.30 circa, all’incrocio tra via Spagnoli e via Ville, per un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture.

La squadra dei Vigili del fuoco ha collaborato con il personale sanitario del 118 per l’estrazione di due persone rimaste all’interno di una vettura, mentre una terza è uscita autonomamente dal proprio mezzo.

Successivamente si è proceduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti.

La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso.

Sul posto presente la Polizia Locale di Falconara Marittima per i rilievi di competenza.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati