Montagna e costa in simbiosi: Uncem Marche organizza il workshop sul dissesto idrogeologico

Venerdì 23 gennaio 2026, dalle 9 alle 13, presso la Sala Li Madou di Palazzo Li Madou, ad Ancona l’incontro istituzionale e scientifico per analizzare rischi, strategie e governance. Enti di ricerca, istituzioni e università insieme per rafforzare resilienza e tutela ambientale

ANCONA – Dalle cime degli Appennini fino alle coste marchigiane, il territorio regionale si presenta come un sistema unitario e interconnesso, in cui ciò che accade nei crinali influenza inevitabilmente pianure, litorali e aree urbane. È in questo contesto che le Marche si preparano a un incontro di rilievo istituzionale e scientifico, che pone al centro la tutela del territorio e la simbiosi tra montagna e costa.

Il workshop “Dissesto idrogeologico nelle Marche: strategie, rischi e prevenzione”, promosso da UNCEM Marche e patrocinato da Regione Marche, Commissario Straordinario per la Ricostruzione Sisma 2016 – Presidenza del Consiglio dei Ministri, ISPRA e Università Politecnica delle Marche, si terrà venerdì 23 gennaio 2026, dalle 9.00 alle 13.00, presso la Sala Li Madou di Palazzo Li Madou, ad Ancona. L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che frane, alluvioni ed erosione non siano fenomeni isolati, ma manifestazioni di un equilibrio complesso che lega le aree interne al litorale in un unico sistema ambientale, economico e sociale. Difendere le aree interne significa oggi proteggere anche le coste e le comunità che le abitano, rendendo la sicurezza idrogeologica un tema strutturale di politica territoriale e di sviluppo sostenibile.

Il workshop si aprirà con i saluti istituzionali di Daniele Silvetti, Sindaco di Ancona; Francesco Baldelli, Assessore alle Politiche per la Montagna e le Aree Interne della Regione Marche; Marco Fioravanti, Presidente di ANCI Marche; e Marco D’Orazio, Pro-Rettore dell’Università Politecnica delle Marche. L’introduzione sarà affidata a Giuseppe Amici, Presidente di UNCEM Marche, che richiamerà l’importanza strategica delle aree interne nella gestione del rischio idrogeologico e il loro legame diretto con la stabilità dei litorali, sottolineando la necessità di una collaborazione concreta tra enti locali, regionali e nazionali.

Gli interventi tecnico-scientifici saranno affidati ad Alessandro Trigila di ISPRA; ai professori Maurizio Brocchini e Fausto Marincioni dell’Università Politecnica delle Marche; a Piero Farabollini professor dell’Università di Camerino; e a Stefano Stefoni, dirigente del Dipartimento Protezione Civile e Sicurezza del Territorio della Regione Marche. I relatori presenteranno dati, scenari e strumenti di prevenzione, approfondendo il legame organico tra montagne e coste e le strategie necessarie a rafforzare la resilienza territoriale.

Il talk istituzionale, coordinato dal giornalista Gabriele Costantini, vedrà la partecipazione dell’On. Pino Bicchielli, Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico; del Sen. Guido Castelli, Commissario straordinario del Governo per la riparazione e la ricostruzione del sisma 2016; del professore Marco Casini, Segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale; dell’On. Francesco Battistoni, Vicepresidente della VIII Commissione “Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici”; e di Tiziano Consoli, Assessore all’Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa e Protezione Civile della Regione Marche. Il dibattito affronterà i temi della governance, della gestione delle risorse e della costruzione di una strategia integrata di resilienza, evidenziando l’importanza di un coordinamento efficace tra istituzioni, enti locali e comunità scientifica.

Le conclusioni saranno affidate a Francesco Acquaroli, Presidente della Giunta regionale delle Marche, e a Marco Bussone, Presidente di UNCEM. Tra i temi in programma figureranno anche gli impatti socioeconomici e culturali del dissesto, dalla perdita di infrastrutture al rischio per il patrimonio storico-artistico. Verranno illustrate strategie di prevenzione basate su interventi naturali, manutenzione dei versanti e infrastrutture resilienti. Il workshop si confermerà così come un momento fondamentale di confronto tra istituzioni, comunità scientifica ed enti nazionali e locali, chiamati a condividere dati e soluzioni per garantire sicurezza, coesione territoriale e sviluppo sostenibile, ribadendo come il rapporto simbiotico tra montagna e costa rappresenti la chiave per la tutela organica dell’ambiente e delle comunità marchigiane.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Segreteria di UNCEM Marche al numero 071 2210352 oppure scrivere a segreteria@uncem.marche.it

IL PROGRAMMA

“DISSESTO IDROGEOLOGICO NELLE MARCHE: STRATEGIE, RISCHI E PREVENZIONE”

23 gennaio 2026

9:00 – 13:00

Regione Marche – Palazzo Li Madou

Sala Li Madou

Via Gentile da Fabriano 2/4 Ancona

9:00 – 9:45 | Registrazione partecipanti e accoglienza

9:45 – 10:10 | Saluti istituzionali

Daniele Silvetti – Sindaco di Ancona

• Francesco Baldelli – Assessore alle Politiche per la Montagna e Aree Interne, Regione Marche

• Francesco Baldelli – Assessore alle Politiche per la Montagna e Aree Interne, Regione Marche Marco Fioravanti – Presidente ANCI Marche

Marco D’Orazio – Pro-Rettore Università Politecnica delle Marche

10:10 – 10:20 | Introduzione

Giuseppe Amici – Presidente UNCEM Marche

10:20 – 11:20 | Sessione tecnico–scientifica

“Dissesto idrogeologico nelle Marche: dati, scenari e strumenti di prevenzione”

Alessandro Trigila – ISPRA, Dipartimento per il Servizio Geologico d’Italia

Maurizio Brocchini – UNIVPM, Professore di Idraulica e membro Commissione Grandi Rischi

Fausto Marincioni – UNIVPM, Professore di Geografia Ambientale

Piero Farabollini – UNICAM, Professore di Geografia Fisica e Geomorfologia

Stefano Stefoni – Dipartimento Protezione Civile e Sicurezza del Territorio, Regione Marche

11:25 – 12:25 | Talk istituzionale

“Dalla conoscenza all’azione: governance e politiche per la prevenzione”

On. Pino Bicchielli – Presidente della Commissione Parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano

• Sen. Guido Castelli – Commissario straordinario del Governo per la riparazione e la ricostruzione sisma 2016

• Sen. Guido Castelli – Commissario straordinario del Governo per la riparazione e la ricostruzione sisma 2016 Marco Casini – Segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale

• On. Francesco Battistoni – Vicepresidente VIII Commissione “Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici”

• Tiziano Consoli – Assessore Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa e Protezione Civile, Regione Marche

12:25 – 13:00 | Conclusioni

Francesco Acquaroli – Presidente della Giunta regionale delle Marche

• Marco Bussone – Presidente UNCEM

Modera e coordina gli interventi: Gabriele Costantini – Giornalista

