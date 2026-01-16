Inaugurata a Macerata Feltria la nuova caserma dei Vigili del fuoco

MACERATA FELTRIA – Si è svolta questa mattina l’inaugurazione della nuova sede operativa dei Vigili del fuoco di Macerata Feltria, situata in via Salbello n. 7.

Alla cerimonia hanno preso parte il Sottosegretario di Stato all’Interno, Emanuele Prisco, il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, Eros Mannino, il Direttore Regionale VVF Marche, Vincenzo Bennardo, il Comandante dei Vigili del fuoco di Pesaro Urbino, Lodovico Camilletti, insieme alle Autorità civili e militari del territorio.

La nuova struttura rappresenta un importante presidio di sicurezza per l’area dell’alto Montefeltro e dei comuni limitrofi, garantendo un più rapido ed efficace intervento in caso di emergenza.

“L’intitolazione del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Macerata Feltria a Nazzareno Montesi,ha dichiarato il Sottosegretario all’Interno, è un momento di grande valore civile e istituzionale, che unisce la memoria di un servitore dello Stato all’impegno quotidiano di donne e uomini che garantiscono la sicurezza delle nostre comunità”.

Nel corso della cerimonia è intervenuto anche il Vescovo di San Marino – Montefeltro S.E. Domenico Beneventi, che ha impartito la benedizione alla nuova sede e al personale in servizio.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati