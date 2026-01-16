Il pesce fresco dell’Adriatico sbarca nella mensa delle scuole di Pergola

PERGOLA – Il Comune di Pergola ha vinto il bando regionale “Pappa Fish”, la campagna di educazione alimentare promossa dalla Regione Marche che prenderà il via nel mese di febbraio.

«La nostra mensa, una delle poche rimaste pubbliche e non esternalizzata a cooperative o società private – dichiara il sindaco Sabatucci – migliora ulteriormente la qualità del menù, offrendo ai bambini pesce fresco dell’Adriatico, cucinato in tanti modi gustosi e adatti ai più piccoli.

In questo anno scolastico l’Amministrazione comunale ha investito oltre 15 mila euro in una mensa trascurata in passato. Tra l’altro, sono stati acquistati un nuovo forno altamente performante e una nuova affettatrice, strumenti attesi da tempo che oggi permettono al personale di lavorare con attrezzature all’avanguardia, realizzare piatti sempre più curati, ridurre i tempi di preparazione.

Basti pensare al forno: quello precedente, ormai vetusto, non era dotato nemmeno della sonda per il controllo della cottura degli alimenti. Grazie al nuovo forno questo è ora possibile, consentendo di ottimizzare il lavoro e preparare più pietanze contemporaneamente, con maggiore sicurezza e qualità sempre migliore.

Ora arriva anche il pesce a “miglio zero”, per un’alimentazione sempre più sana ed equilibrata perchè i nostri più piccoli concittadini ci stanno davvero a cuore.

Ringrazio l’assessore Formica per aver curato il progetto che ci ha consentito di accedere al bando regionale, ottenendo finanziamenti a fondo perduto, e il personale della mensa per il grande impegno quotidiano nel preparare i pasti per i nostri giovani concittadini».

Il progetto prevede l’introduzione del pesce fresco dell’Adriatico nella mensa scolastica, affiancata da un percorso didattico integrato. Come spiega l’assessore alla Scuola, ai Servizi sociali e alle Mense scolastiche, Formica:

«Dopo cinque anni di interruzione, torna il progetto Pappa Fish nella nostra mensa scolastica, permettendo ai ragazzi di gustare il pesce dell’Adriatico e, allo stesso tempo, di conoscere una delle eccellenze del nostro territorio attraverso attività educative.

Sin dall’inizio del mandato abbiamo investito sulla mensa scolastica, puntando su prodotti di qualità e dotando il personale di nuove attrezzature tecnologiche per garantire al meglio gli oltre 300 pasti serviti ogni giorno.

Investire nella qualità della mensa significa investire nella salute, nell’educazione e nel futuro dei bambini e dei ragazzi della nostra comunità».

Il progetto ha l’obiettivo di introdurre e consolidare l’utilizzo di pesce fresco locale nei menù scolastici, sostituendo progressivamente il prodotto surgelato e valorizzando la filiera ittica marchigiana, nell’ambito di un’iniziativa promossa dalla Regione Marche, di cui ringraziamo il Presidente Acquaroli per il sostegno e l’attenzione dimostrata verso iniziative che mettono al centro i nostri territori e i più giovani.

Dal punto di vista nutrizionale, il pesce dell’Adriatico rappresenta un alimento di grande valore nutrizionale: è ricco di proteine nobili, facilmente digeribili, e contiene acidi grassi Omega-3, fondamentali per lo sviluppo del sistema nervoso, per la concentrazione e per la salute cardiovascolare. È inoltre una preziosa fonte di vitamine (A, D e del gruppo B) e di sali minerali come fosforo e iodio, elementi essenziali nella crescita dei bambini.

Una scelta che unisce qualità, salute, educazione alimentare e valorizzazione del territorio, partendo proprio dai più piccoli».

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati