Garage in fiamme nel pomeriggio alla periferia di Pesaro

PESARO – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle ore 17 lungo la Strada di Monteromanesco per l’incendio che ha interessato un garage.

Sul posto sono state inviate tre autobotti.

Nell’evento è rimasta coinvolta anche una bombola GPL. La squadra dei Vigili del fuoco, appena giunta sul posto, ha spento le fiamme e, con il supporto di due unità provenienti dal comando di Ancona, ha provveduto alla messa in sicurezza della bombola mandando il contenuto in torcia.

Sul posto anche un mini escavatore per le operazioni di smassamento dei materiali coinvolti.

Nessuna persona coinvolta, tre persone sono state allontanate momentaneamente per motivi di sicurezza.

