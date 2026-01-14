Serfilippi: “Filiera istituzionale al lavoro, 6 nuovi agenti al Commissariato di Fano”

FANO – “Accolgo con soddisfazione la notizia resa nota dal Ministero dell’Interno sul Piano di incrementi e assegnazioni della Polizia di Stato nella nostra provincia, che prevede 6 nuovi agenti destinati al Commissariato di Fano. È un segnale importante per la nostra città e per il territorio”. A dichiararlo è il Sindaco di Fano, Luca Serfilippi, che aggiunge: “Questo potenziamento va nella direzione che come Amministrazione comunale abbiamo chiesto con forza. Tanto che nei mesi scorsi ho inoltrato una richiesta formale al Ministro dell’Interno, On. Matteo Piantedosi, e alle autorità competenti, rappresentando in modo puntuale le esigenze di sicurezza di Fano”.

“Negli anni – prosegue Serfilippi – il presidio della Polizia di Stato a Fano ha subito una progressiva riduzione di organico: lo abbiamo segnalato con responsabilità e con spirito di collaborazione istituzionale. Oggi registriamo un primo riscontro concreto, che conferma come la filiera istituzionale, quando lavora in modo serio e coordinato, sappia portare risultati”.

Il Sindaco ringrazia quindi le istituzioni coinvolte: “Ringrazio il Ministero dell’Interno, il Capo della Polizia, il Prefetto e il Questore per l’attenzione e la collaborazione. Un ringraziamento va anche ai parlamentari del territorio, al Presidente della Commissione Agricoltura, On. Mirco Carloni, e all’On. Antonio Baldelli per il supporto e l’impegno dimostrati in questi mesi. Un grazie, infine, al Commissariato di Fano e al Dirigente dott. Stefano Seretti per il lavoro quotidiano svolto sul territorio a tutela della sicurezza dei cittadini”. Infine, l’impegno per i prossimi mesi: “Questo è un primo passo importante, dopo anni in cui la nostra città ha sofferto una carenza strutturale di personale. Ora serve andare avanti con continuità, perché sicurezza significa presenza, prevenzione e capacità di risposta tempestiva”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati