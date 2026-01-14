Prende il via a San Lorenzo in Campo la stagione teatrale “1 Palco 1000 Emozioni”

In programma al Teatro Mario Tiberini, organizzata dall’Amministrazione comunale

SAN LORENZO IN CAMPO – Prende ufficialmente il via la stagione teatrale di prosa 2026 “1 Palco 1000 Emozioni” del Teatro Mario Tiberini di San Lorenzo in Campo, promossa dall’Amministrazione Comunale – Assessorato alla Cultura e Turismo. Un cartellone ricco e articolato, pensato per coinvolgere pubblici di tutte le età e capace di coniugare qualità artistica, impegno civile e attenzione al territorio.

La stagione si aprirà venerdì 16 gennaio 2026 alle ore 21.15 con lo spettacolo di teatro civile “Nell’occhio del labirinto – Apologia di Enzo Tortora”, che inaugura un programma complessivo di sette appuntamenti, tra prosa d’autore, teatro ragazzi, grandi classici, musica, comicità e sperimentazione contemporanea.

«Il Teatro Tiberini rappresenta uno dei cuori pulsanti della vita culturale della nostra comunità – dichiara il Sindaco Davide Dellonti – Con la stagione 2026 confermiamo l’impegno dell’Amministrazione nel sostenere una proposta culturale di qualità, accessibile e capace di parlare a pubblici diversi, valorizzando il teatro come luogo di crescita, partecipazione e identità collettiva».

Il cartellone si avvale di importanti collaborazioni istituzionali e culturali, tra cui AMAT con la stagione Teatri d’Autore, la rassegna per famiglie “Andar per Fiabe”, il circuito di teatro contemporaneo NEXT, oltre a eventi musicali e progetti dedicati ai giovani, in sinergia con realtà scolastiche e associative del territorio.

«Abbiamo costruito una stagione ampia e variegata, che unisce linguaggi, generi e sensibilità diverse – sottolinea l’Assessore alla Cultura e Turismo Gaia Cesaroni – Dal teatro di impegno civile ai grandi classici, dagli spettacoli per bambini e famiglie alle proposte musicali e sperimentali, l’obiettivo è offrire a ogni spettatore l’opportunità di vivere il teatro come esperienza culturale ed emotiva».

Tra gli appuntamenti in programma:

Venerdì 16 gennaio, ore 21.15 – Nell’occhio del labirinto – Apologia di Enzo Tortora, teatro di impegno civile

Domenica 18 gennaio, ore 17.00 – Variations di Filippo Marionette, rassegna Andar per Fiabe (spettacolo per bambini e famiglie)

Sabato 31 gennaio, ore 21.15 – Shakespeare a Palla – La Tempesta, circuito NEXT

Sabato 14 marzo, ore 21.15 – Ti posso spiegare, commedia con Michele La Ginestra, Beatrice Fazi e Martina Pinto

A questi si aggiungono eventi speciali, tra cui la performance video-musicale eClips nell’ambito del progetto PerformArti (6 febbraio – ore 21), l’evento musicale “Musiche da Oscar – Quando la musica diventa cinema” (7 febbraio – ore 18) con la partecipazione degli studenti di diversi istituti marchigiani e la commedia “Spaghetti a mezzanotte” dell’Associazione T. Vittori (21 febbraio – ore 21).

La stagione teatrale 2026 del Teatro Tiberini si conferma così come un appuntamento culturale di rilievo per la comunità e per il territorio, capace di promuovere il teatro come spazio di incontro, riflessione e condivisione.

