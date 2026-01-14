Casolare in fiamme nella notte, incendio spento dai Vigili del fuoco

MONTECALVO IN FOGLIA – I Vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera, poco dopo le ore 23.00, a Montecalvo in Foglia per l’incendio di un casolare.

Le fiamme hanno interessato il garage e gran parte dell’abitazione, rendendola non fruibile.

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco di Urbino e Macerata Feltria, con il supporto di personale dalla sede centrale di Pesaro con autoscala e autobotte, che hanno provveduto allo spegnimento dell’incendio eD alla messa in sicurezza dei locali coinvolti.

Non si segnalano persone coinvolte nell’incendio. Presenti sul posto anche i Carabinieri di Urbino.

