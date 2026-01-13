Nelle Marche un piano di incrementi della Polizia: 72 nuove unità assegnate ai presidi territoriali

ANCONA – È stato reso noto dal Viminale il nuovo Piano di incrementi e assegnazioni del 231° corso Allievi Agenti e del 19° corso Ispettori della Polizia di Stato, destinato ai diversi presidi e comparti di sicurezza sui territori provinciali delle Marche.

«È motivo di grande soddisfazione – e per questo ringrazio il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni – la notizia di un incremento concreto degli organici della Polizia di Stato nelle Marche, che rafforza in maniera significativa la presenza dello Stato e la capacità operativa sui territori», dichiara Giorgia Latini, vicepresidente della Commissione Cultura e segretario regionale della Lega Marche.

«Si tratta di presidi assolutamente vitali, che da tempo soffrivano una carenza strutturale di personale. Il rafforzamento della Polizia di Stato, insieme ai recenti incrementi dell’Arma dei Carabinieri, consente oggi una risposta più efficace, tempestiva e capillare alle esigenze di sicurezza di un territorio complesso come il nostro. Un risultato concreto – conclude Latini – che conferma l’attenzione del Governo e del Ministero dell’Interno verso la sicurezza delle Marche e il rafforzamento della presenza dello Stato sui territori».

Nel dettaglio, le assegnazioni previste sono così ripartite:

Ancona :

8 ispettori alla Questura;

1 ispettore e 4 agenti alla Polizia Stradale;

1 ispettore e 2 agenti alla Polizia Ferroviaria;

1 ispettore alla Polizia Postale;

10 agenti in prova alla Squadra Mobile;

1 ispettore e 1 agente alla Polizia di Frontiera;

1 ispettore e 2 agenti agli uffici tecnici.

Totale provincia di Ancona: 32 unità (13 ispettori, 19 agenti)

3 ispettori alla Questura;

3 agenti alla Polizia Stradale;

1 agente alla Polizia Postale.

Totale provincia di Ascoli Piceno: 7 unità

3 ispettori alla Questura;

2 ispettori e 5 agenti al Commissariato di Civitanova Marche;

2 agenti alla Polizia Stradale.

Totale provincia di Macerata: 12 unità

4 ispettori alla Questura;

2 agenti alla Polizia Stradale.

Totale provincia di Fermo: 6 unità

4 ispettori alla Questura;

6 agenti al Commissariato di Fano;

1 ispettore e 3 agenti alla Polizia Stradale;

1 ispettore alla Polizia Postale.

Totale provincia di Pesaro Urbino: 15 unità

Totale complessivo regionale: 72 nuove unità assegnate alla Polizia di Stato nelle Marche (31 ispettori e 41 agenti)

