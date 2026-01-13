Grande partecipazione di pubblico a Serra San Quirico per l’incontro dedicato a Bruno d’Arcevia

SERRA SAN QUIRICO – a Serra San Quirico, dedicato al percorso artistico di Bruno d’Arcevia e incentrato sull’opera murale Il Giardino dell’Eden, realizzata nel chiostro di Santa Lucia di Serra San Quirico, nel 2011.

L’evento ha registrato una numerosa e attenta partecipazione di pubblico, che ha riempito la Sala Consiliare, alla presenza della sindaca di Serra San Quirico Debora Pellacchia. Ha preso parte all’incontro anche il sindaco di Sassoferrato Maurizio Greci, ente organizzatore del Premio.

L’appuntamento rientra nel programma della 74ª edizione del Premio Internazionale G.B. Salvi, intitolata Mondi Salvi, all’interno della sezione “I Luoghi di Bruno d’Arcevia”, dedicata al dialogo tra arte contemporanea e territorio.

Dopo l’introduzione e l’approfondimento critico tenuto dal curatore Andrea Baffoni, il pubblico si è spostato nel chiostro del Complesso Monumentale di Santa Lucia, dove è collocata l’opera. In questo contesto suggestivo è intervenuto Fabrizio Giuliani, responsabile del progetto all’epoca della realizzazione, che ha condiviso con i presenti aneddoti e retroscena sulla commissione dell’opera, voluta dal Parco Naturale Gola della Rossa e di Frasassi.

L’incontro ha confermato l’efficacia della Rassegna Salvi nel valorizzare il patrimonio artistico contemporaneo e nel coinvolgere attivamente la comunità, rafforzando il legame tra arte, luoghi e territorio. (A.B.)

