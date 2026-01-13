Alla Galleria Civica Albani di Urbino si inaugura la mostra di Pico Romagnoli

URBINO – La Città di Urbino si prepara a ospitare, nelle prestigiose sale della Galleria Civica Albani, la mostra personale di Pico Romagnoli VERTIGINE, a cura di Maurizio Cesarini e Simona Zava. Il nuovo e importante progetto espositivo, promosso dalla Galleria Civica Albani, con il patrocinio della Città di Urbino, sarà inaugurato sabato 31 gennaio 2026 alle ore 18.

La mostra propone un ampio percorso attraverso la ricerca più recente e quella storica dell’artista, riunendo quaranta grandi opere realizzate a pennarello su carta, tela e tavola che, insieme a ventuno raffinati studi a pennarello su carta, documentano la produzione più recente di Pico Romagnoli. A completare l’esposizione, sono presenti anche sei grandi sculture in rete metallica e un’opera in rete su carta, appartenenti alla produzione storica dell’artista e poste in dialogo diretto con i lavori bidimensionali.

Il progetto riunisce un corpus significativo di opere, selezionate perché rappresentative dell’evoluzione artistica di Pico Romagnoli. Le grandi sculture, che testimoniano la sua ricerca scultorea nell’arco temporale compreso tra il 2003 e il 2023, ripercorrono la dimensione storico-esistenziale del suo lavoro: la figura umana è indagata con l’intento di superarne i confini fisici per approdare a un orizzonte più metafisico.

Nelle opere più recenti, realizzate esclusivamente con l’uso del pennarello, la serie Prospettive segna l’inizio di un processo di dematerializzazione della scultura e della sua trasformazione in segno grafico. In Spazio – Struttura – Luce convergenze e divergenze attraverso cui filtra la luce danno forma a un intenso conflitto tra bianco e nero. La serie Caos – Logos – Tempo rappresenta invece lo sviluppo di una raffinata ricerca grafica sulla spirale, avviata dall’artista già negli anni Novanta.

Nato a Senigallia nel 1952, città in cui vive e lavora, Pico Romagnoli, dopo gli studi di Filosofia presso l’Università di Urbino, si trasferisce a Milano, dove insegna e avvia la sua ricerca scultorea. Nel 1989 frequenta il laboratorio di Scultura di Giovanni Blandino e, nel 1990, a Carrara, avviene l’incontro decisivo con il marmo presso i prestigiosi Laboratori Artistici Nicoli. Dal 2000 si stabilisce nuovamente a Senigallia, dedicandosi alla realizzazione di sculture in rete metallica. Le sue opere sono presenti in importanti collezioni pubbliche e private, in Italia e all’estero, e la sua intensa attività lo vede protagonista, dagli anni Novanta a oggi, di numerose e prestigiose esposizioni personali e collettive a livello nazionale e internazionale.

L’appuntamento con VERTIGINE è dunque fissato alla Galleria Civica Albani di Urbino per sabato 31 gennaio 2026, alle ore 18. Il vernissage si terrà alla presenza dell’artista Pico Romagnoli. La mostra sarà visitabile fino a sabato 28 febbraio 2026 da mercoledì a domenica, dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30. L’ingresso è libero.

Per informazioni: Galleria Civica Albani, Via Giuseppe Mazzini, 7 61029, Urbino (PU) Cell. 338 6358499.

