Al via a Fano i lavori al campo dei Carissimi

Nuova superficie sintetica, illuminazione e riqualificazione completa per 1 milione di euro

FANO – «Questo è un intervento di giustizia sociale a beneficio di una struttura storica che accoglie e permette di praticare sport da decine di anni a tantissimi ragazzi e ragazze della nostra città». Il sindaco Luca Serfilippi ha annunciato l’avvio ufficiale dei lavori di riqualificazione del campo sportivo dei Carissimi, uno degli impianti più utilizzati e, al tempo stesso, tra quelli che avevano maggiormente bisogno di un intervento profondo.

«Oggi partono ufficialmente i lavori al campo dei Carissimi: è un intervento completamente finanziato da questa Amministrazione e ringrazio la struttura dei Lavori Pubblici e l’assessore Gianluca Ilari, che, nonostante i tanti cantieri, lo hanno portato avanti con determinazione. Parliamo di un impianto che ospita un grande settore giovanile e che negli anni era rimasto indietro. È giusto che da qui si riparta, anche perché è un campo che conosco bene: ci ho corso, ci ho arbitrato, e per troppo tempo è stato uno dei più ammalorati della città. E mentre avviamo questo cantiere, guardo già avanti anche ad altre realtà con campi sintetici che oggi necessitano di rimodernamento, come Cuccurano e Rosciano».

Nel dettaglio, l’assessore ai Lavori Pubblici Gianluca Ilari ha spiegato che l’intervento ha un quadro economico complessivo di 1 milione di euro e porterà a un vero e proprio “revamping” dell’impianto. Il campo verrà rifatto integralmente in erba sintetica con tecnologie aggiornate, e sarà anche ridimensionato per consentire l’omologazione alle misure previste, con dimensioni 88 metri per 48,5, così da poter ospitare partite fino alla Terza Categoria.

Particolare attenzione verrà dedicata anche all’illuminazione: «Elimineremo le vecchie torri faro e ne installeremo di nuove, perché qui ai Carissimi uno dei problemi più sentiti era la scarsa visibilità, soprattutto in inverno, con zone del campo dove non si vedeva adeguatamente, in particolare verso i calci d’angolo». Oltre al terreno di gioco e alle luci, l’intervento comprenderà la sistemazione dell’area con una nuova recinzione e la realizzazione di un nuovo impianto di irrigazione, utile alla gestione quotidiana del campo.

Ilari ha inoltre sottolineato il contesto in cui si inserisce l’opera: «Siamo in un polmone verde della città e, con le prospettive di sviluppo residenziale previste nell’area, potenzialmente arriveranno nuove famiglie e nuovi ragazzi che potranno allenarsi e giocare qui. È un intervento molto sentito e atteso». A supporto della piena funzionalità dell’impianto, sono previste anche opere a carico del concessionario/gestore, con la realizzazione di un’area ospitality con bar e l’adeguamento delle tribune, così da completare il percorso di omologazione e accoglienza.

I lavori, aggiudicati con ribasso per un importo che si attesta intorno ai 650 mila euro nell’ambito del quadro economico complessivo, avranno una durata stimata di 120 giorni, circa quattro mesi, con programmazione delle lavorazioni nel periodo estivo.

