A Mondolfo e San Costanzo è tutto pronto per la disfida del formaggio

MONDOLFO – Fervono gli ultimi preparativi per il 21esimo Torneo Provinciale del lancio del formaggio organizzato dalla ASD Ruzzola Mondolfo, dal Comune di Mondolfo, sotto l’egida UISP.

Il percorso di gara e’ situato lungo la strada di tufo, appena oltrepassata la chiesetta della Madonna delle Grotte. Il torneo a squadre formate da 4 giocatori, si svolgerà nei pomeriggi dei giorni 17-18-24-25 e 31 Gennaio, giorno stabilito per la finalissima. Sono numerosi i giocatori del pesarese che aderiranno a tale manifestazione sportiva alla quale parteciperanno anche vari “confinanti” in Provincia di Ancona. Mondolfo, San Costanzo, Orciano e Ponterio vantano una forte tradizione in questa specialità, riconosciuta dal CONI, come tradizionale.

L’evento rappresenta non solo una sfida agonistica, ma un momento fondamentale di aggregazione che mantiene salda l’identita’ locale. E’ forte l’impegno costante della locale Associazione, delle Istituzioni e dei volontari che si sono prodigati per la sistemazione del percorso di gara, naturalmente orchestrati dal “Patron” Federico Piccioli oltre che da Sandro Carloni. Lui (Federico), sovrintende a tutte le operazioni e spegne sul nascere ogni polemica. Sia per asciugare l’olio che trasuda dalle forme di formaggio, sia appunto per smorzare le varie intemperanze, lo si vede in questi giorni, girare sempre col secchiello pieno di cenere.

E’ notorio che, prima della gara, appena dopo comunicate le formazioni e durante la gara stessa, il clima si surriscaldi pur in assenza dell’anticiclone e lui e’ un maestro anche psicologo, sempre pronto a placare gli animi dei piu’ facinorosi. Ma quello che gli riesce meglio di tutto, e’ alla fine della gara quando i giocatori e gli spettatori, si trovano davanti ad una tavola magistralmente imbandita con i prodotti tipici del territorio e gli immancabili Bianchello del Metauro e Verdicchio dei Castelli di Jesi. Le iscrizioni chiuderanno Giovedì 15 Gennaio. La tradizione continua, sperando di poterla tramandare alle generazioni future.

