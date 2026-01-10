Un’auto si ribalta in un campo, il conducente soccorso e portato in ospedale

CAMERANO – Poco dopo le ore 6:30 i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Campo dell’Aviazione per un incidente stradale con un’autovettura ribaltata.

La squadra di Ancona, ha estratto il conducente affidandolo alle cure del personale sanitario del 118 e recuperato l’auto con l’autogrù.

La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.

Presenti sul posto le Forze dell’ordine.

