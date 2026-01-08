Trasporto organi da Pavia ad Ancona a bordo della supercar dei Carabinieri

I militari del Nucleo Radiomobile di Milano questa mattina hanno prelevato un rene dall’ospedale di Pavia, consegnandolo all’equipe medica del Torrette di Ancona per il successivo trapianto

ANCONA – Questa mattina, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Milano hanno effettuato il trasporto di un rene espiantato presso l’ospedale di Pavia e destinato al “Torrette” di Ancona.

Il trasferimento dell’organo è avvenuto con l’autovettura ad alte prestazioni Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio (equipaggiata con motore a benzina V6 biturbo da 520 Cv), in dotazione al Nucleo Radiomobile di Milano, con a bordo un equipaggio di militari abilitato alla specifica mansione e alla conduzione della supercar dell’Arma dopo aver superato un corso organizzato da Fca.

Il veicolo speciale, concesso in comodato d’uso gratuito al Nucleo Radiomobile di Milano da Fca per la specifica esigenza ed allestito con la livrea istituzionale dell’Arma e con tutte le dotazioni tecnologiche previste per i mezzi impiegati nel pronto intervento, è in grado di garantire quella rapidità negli spostamenti sui tratti urbani ed autostradali, anche di lunga percorrenza, che è condizione essenziale per assicurare il rispetto delle tempistiche di vita tecnica dell’organo, dal momento del suo espianto al successivo trapianto.

Le attività di trasporto organi attraverso mezzi speciali hanno consentito di alimentare il sistema dei trapianti in favore non solo degli ospedali milanesi ma anche dei principali ospedali delle regioni che rientrano nel NITp (Nord Italia Transplant Program) tra cui anche le Marche.

I militari hanno prelevato a Pavia il rene sinistro, custodito in una speciale sacca termica, alle 09:00 di stamattina, consegnandolo all’equipe medica di Ancona, già pronta per l’intervento di trapianto, alle successive 12:30.

