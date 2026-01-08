Due incidenti stradali nella mattinata di oggi a Fano, nessun ferito

FANO – Nella mattinata odierna la Polizia Locale è intervenuta per i rilievi di due distinti incidenti stradali verificatisi sul territorio comunale. In entrambi i casi non si registrano feriti.

Primo intervento, ore 10.20 circa

Il sinistro è avvenuto in via Mattei, all’intersezione con via dei Glicini, ed ha coinvolto una VW Golf condotta da una donna fanese classe 1958 e una Opel condotta da un uomo classe 1956 residente a Terre Roveresche.

Secondo la ricostruzione, la Golf percorreva via dei Glicini con direzione Pesaro–Ancona e, nell’immissione all’intersezione con via Mattei, è entrata in collisione con l’altro veicolo che procedeva in via Mattei con direzione monte–mare. A seguito dell’urto, la Opel ha terminato la corsa contro un palo della pubblica illuminazione in zona via dei Platani; il relativo lampione, staccatosi dal supporto, è stato proiettato contro due auto in sosta, provocando danni.

Secondo intervento, ore 10.30 circa

Il secondo incidente si è verificato nel tratto di Ponte Sasso, km 260+300, e ha coinvolto una Fiat Panda condotta da un uomo classe 1947 (direzione di marcia Pesaro–Ancona) che ha tamponato un mezzo ASET fermo a lato strada per lavori, con a bordo due operai, rimasti illesi.

La Polizia Locale ha effettuato i rilievi, gestendo la sicurezza e la viabilità nelle aree interessate. Si raccomanda agli automobilisti la massima prudenza, il rispetto delle precedenze e una guida attenta, soprattutto in prossimità di intersezioni e cantieri.

«Invito tutti a prestare la massima attenzione alla guida e a moderare la velocità: in questi giorni, anche alla luce dei fenomeni nevosi registrati sul territorio, le condizioni del manto stradale possono cambiare rapidamente e diventare insidiose» dichiara il Sindaco Luca Serfilippi.

