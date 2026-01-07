mercoledì, Gennaio 7, 2026
Molto impegno per i Vigili del fuoco dopo l’ondata di maltempo / VIDEO

ANCONA – Prosegue il lavoro delle squadre dei Vigili del fuoco a seguito dell’ondata di maltempo che ha interessato la nostra regione.

Dalle ore 6 di questa mattina sono stati effettuati ulteriori 80 interventi, portando il totale complessivo a 320.
Le richieste hanno riguardato principalmente la rimozione di alberi caduti sulle sedi stradali ed il soccorso a veicoli rimasti bloccati dalla neve.
La provincia di Pesaro Urbino rimane quella con il maggior numero di interventi effettuati.
Di seguito il dettaglio degli interventi svolti:
Pesaro Urbino: 41
Ancona: 17
Macerata: 24

