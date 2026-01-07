Fano torna alla normalità: scuole regolari e servizi garantiti

FANO – La situazione è tornata completamente alla normalità. Tutte le scuole sono regolarmente aperte e perfettamente funzionanti: nel giro di poche ore sono state risolte le criticità legate ai riscaldamenti. Scuolabus, trasporto pubblico e servizi essenziali sono stati garantiti.

“Ringrazio tutti i componenti del COC per il lavoro svolto e per la prontezza degli interventi. Il Centro Operativo Comunale resterà aperto fino a domani per continuare il monitoraggio e intervenire in caso di necessità” dichiara il Sindaco Luca Serfilippi.

Prosegue intanto l’attività di salatura delle strade, con particolare attenzione a ponti e sottopassi. Si raccomanda la massima prudenza a chi si mette alla guida e anche a chi si sposta a piedi: nelle prossime ore sono possibili gelate e i marciapiedi potrebbero risultare scivolosi.

