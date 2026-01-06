mercoledì, Gennaio 7, 2026
Molti interventi nelle Marche dopo le forti nevicate / VIDEO

ANCONA – Sono oltre 100 gli interventi effettuati finora dai Vigili del fuoco a causa delle precipitazioni nevose che stanno interessando il territorio marchigiano.
Le richieste di soccorso riguardano principalmente automobilisti in difficoltà e la rimozione di alberi caduti sulla sede stradale.
La maggior parte degli interventi è stata effettuata nella provincia di Pesaro Urbino.
Di seguito il dettaglio degli interventi effettuati fino alle ore 18.00:
Pesaro Urbino: 44
Ancona: 20
Macerata: 28
Fermo: 8
Ascoli Piceno: 7

QUI SOTTO un video:

 

