L’Avis di Fabriano ha chiuso il 2025 con tanti numeri positivi

Crescita dei donatori e conseguente raccolta di sangue, grazie anche alla piena operatività del Centro trasfusionale nonostante il sotto organico di medici

FABRIANO – “Anche il 2025 per la nostra Avis, un anno intenso come i precedenti ma per noi molto più significativo, per AVIS Fabriano è stato l’80° anno dalla fondazione avvenuta nel 1945”.

Questa la prima risposta del Presidente della Comunale Avis, Sebastiano Paglialunga, al quale abbiamo chiesto di tirare le somme sulle attività effettive di carattere sanitari e sociali verso la nostra la città e nel territorio provinciale.

Subito un dato davvero significativo. Meglio ancora di eccellenza certificato dal Bilancio di fine anno altrettanto positivo per la Medicina Trasfusionale della AST di Ancona, con i Centri Trasfusionali degli Ospedali Fabriano e Senigallia che mantengono le attese, stabilizzando il significativo trend degli ultimi anni e con Fabriano ormai punto di riferimento del territorio provinciale per il supporto trasfusionale ai pazienti onco-ematologici.

“Sembra appena ieri – sono ancora parole del presidente Avisino della città della carta – che abbiamo festeggiato il Capodanno 2025 in una Piazza strapiena che ha dato inizio ad una serie di eventi lungo tutto l’anno e si è chiuso, come da tradizione, con il consueto incontro in sede per lo scambio di auguri con i donatori e la consegna presso gli Istituti scolastici di secondo grado delle Borse di Studio ai vincitori del bando.

Anche quest’anno – evidenzia ancora Paglialunga – come il precedente sono state consegnate 14 Borse ai diplomati dell’anno scolastico 2024/2025 in tutti i 7 Istituti Superiori dove, come spesso accaduto in passato, la parte del leone l’ha fatta il Liceo Scientifico “Vito Volterra” con ben 6 Borse di studio, oltre ad altre domande purtroppo non soddisfatte perché non rientranti nei criteri da rispettare.

Come sempre, facendo un bilancio, abbiamo potuto apprezzare il coinvolgimento di tutti i cittadini e l’attaccamento verso un’Associazione, la più numerosa in termini di iscritti, che rappresenta tutte le anime e le qualità di una Città sempre pronta ad impegnarsi nel volontariato e nella solidarietà in molteplici forme ma tra le quali la Donazione del sangue la caratterizza come punto di riferimento in tutta la Regione Marche”.

Questi i dati dell’anno 2025 che certificano operosità e dinamismo dell’Avis Fabriano, nonostante che per tutto l’anno al Centro Trasfusionale c’è sempre stato un dottore in meno (in maternità) e soprattutto tenendo conto che la Sezione ha una percentuale di donatori rispetto alla popolazione molto alta .

I dati : 2131 donatori 2024

2124 donatori 2025

4131 donazioni 2024

3892 donazioni 2025

178 nuovi donatori 2024

141 nuovi donatori 2025

