In dodici accusano malori per il monossido di carbonio, soccorsi dai Vigili del fuoco e ricoverati a Ravenna

OSIMO – I Vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio nella frazione di Casenuove di Osimo per soccorrere dodici persone, fra le quali sette bambini, che hanno accusato malori riconducibili alla presenza di monossido di carbonio.

La squadra, insieme al personale del 118, ha prestato assistenza alle persone coinvolte ed effettuato i controlli strumentali, provvedendo alla messa in sicurezza del locale.

Il fatto si è verificato intorno alle ore15. Il Pronto Soccorso dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche è stato allertato dalla Centrale Operativa del 118 di Ancona in merito ad un’intossicazione da monossido di carbonio che vedeva coinvolto un vasto gruppo di persone in un locale del territorio di Osimo.

Successivamente giungevano 7 bambini presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale materno-infantile Salesi e 5 adulti presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale regionale di Torrette.

Tutti i pazienti sono stati accolti ed hanno ricevuto le prime cure necessarie.

Verificata la stabilità clinica, sono in corso le operazioni in merito all’organizzazione del trasporto dei pazienti per trattamenti specifici presso la camera iperbarica di Ravenna. Nessuno, allo stato attuale, è in pericolo di vita. E stata subito attivata un’unità di crisi e la situazione è tuttora attentamente monitorata minuto per minuto.

