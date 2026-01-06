A Pesaro è arrivata la Befana: la neve non ha fermato la festa nella Galleria Roma tra musica, dolci e sorrisi

PESARO – La Befana è arrivata a Pesaro… e lo ha fatto in grande stile. Nonostante la neve e il maltempo, la vecchina più famosa del mondo non ha rinunciato a salutare bambini e famiglie, raggiungendo la città grazie all’animazione di Pesaro Villagee con il supporto dei mezzi del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pesaro e Urbino e dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco.

«Niente discesa dall’alto, come ormai tradizione, ma un ingresso comunque trionfale che ha scaldato l’atmosfera. Per garantire lo svolgimento della festa anche in caso di condizioni meteo avverse, il tradizionale appuntamento previsto in piazza del Popolo è stato spostato all’interno della rinnovata Galleria Roma, trasformata per l’occasione in un villaggio della Befana. Tra musica, animazione, spettacoli e momenti dedicati ai più piccoli, non sono mancate le immancabili calze e i dolciumi, distribuiti in un clima di gioiosa condivisione aperto a tutta la cittadinanza», ha precisato il sindaco Andrea Biancani.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra Pesaro Village, UNICEF Pesaro, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pesaro e Urbino e l’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco.

«Abbiamo scelto di spostare l’evento in Galleria Roma per via del maltempo — ha dichiarato il sindaco Biancani — ma anche perché si tratta di uno spazio che abbiamo riqualificato di recente e a cui teniamo particolarmente. È un luogo che sta contribuendo a ridare vita a un’intera zona della città, e vederlo oggi animato da famiglie e bambini è la conferma che stiamo andando nella direzione giusta».

Una giornata di festa, dunque, che ha unito tradizione, comunità e il sorriso dei più piccoli, nel cuore di una Pesaro pronta ad accogliere il nuovo anno con entusiasmo.

