La Befana dona calze e sorrisi ai piccoli ricoverati della Fondazione Ospedale Salesi

A consegnare dolci e doni nei reparti del Dipartimento Materno Infantile dell’AOU delle Marche sono stati gli operatori della Fondazione, insieme a volontari, alla giocoterapeuta e al clown dottore

ANCONA – La Befana questa mattina ha fatto visita ai piccoli pazienti del Dipartimento Materno Infantile Salesi dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche. La simpatica vecchina ha portato in anticipo dolci, doni e soprattutto sorrisi, grazie agli operatori e ai volontari della Fondazione Ospedale Salesi ETS.

Una mattinata che ha donato sollievo ai bambini che devono trascorrere in ospedale una giornata di festa come quella dell’Epifania, tanto amata proprio dai più piccoli.

“L’iniziativa rientra in un più ampio percorso di umanizzazione delle cure e di attenzione al benessere psicofisico dei pazienti e delle loro famiglie – spiega la dottoressa Cinzia Cocco, Presidente della Fondazione Ospedale Salesi ETS – Come Fondazione siamo costantemente impegnati nella promozione di progetti di ricerca scientifica, di potenziamento e rinnovamento tecnologico, e in numerose attività, fra le quali le coterapie, che hanno l’obiettivo di rendere l’ospedale sempre più a misura di bambino. Ringraziamo la nostra rete di partner sostenitori e di donatori che affiancandoci con generosità, ci consente di portare avanti con efficacia la nostra missione”.

A vestire i panni di due simpatiche befane sono stati i volontari della Fondazione Ospedale Salesi ETS che, accompagnati dagli operatori della Fondazione (la giocoterapeuta e uno dei due clown dottori), hanno consegnato le calze nei reparti dell’Ospedale, regalando un momento di spensieratezza e festa ai piccoli ricoverati che hanno accolto con grande gioia l’iniziativa. Parte delle calze sono state donate da Spazio Conad di via Scataglini e da Conad di via Trieste ad Ancona.

