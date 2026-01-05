Acqua, vento e neve causano danni in tutta la regione / VIDEO

ANCONA – Una nuova ondata di maltempo sta colpendo in queste ore le Marche. I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 01.15 circa in via Galliano, a Falconara Marittima, per la caduta di un grosso pino, insieme ad un altro albero, che ha interessato alcune autovetture in sosta provocando il blocco della strada.

La squadra sul posto ha provveduto alla rimozione degli alberi ed alla messa in sicurezza dell’area, consentendo il ripristino della viabilità.

I Vigili del fuoco hanno effettuato diversi interventi anche nel territorio di Fabriano a causa di alberi caduti sulla sede stradale per le precipitazioni nevose.

La squadra ha già eseguito una decina di interventi finalizzati alla rimozione delle piante e al ripristino della viabilità.

I Vigili del fuoco sono intervenuti anche in corso Amendola, ad Ancona, per un pino caduto sulla sede stradale mentre transitavano due autovetture. Le persone a bordo dei veicoli sono riuscite a uscire autonomamente senza riportare particolari conseguenze; sul posto è intervenuto il personale del 118 per le verifiche sanitarie.

Nella caduta di un grosso albero è rimasto coinvolto anche un muro di recinzione in mattoni e delle auto in sosta.

QUI SOTTO un video:

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati