Per il passaggio della Fiamma Olimpica di Cortina lunedì a Fano modifiche alla viabilità
FANO – Il Comune di Fano informa la cittadinanza che lunedì 5 gennaio 2026 la città sarà interessata dal passaggio del “Viaggio della Fiamma Olimpica & Paralimpica Milano Cortina 2026”. Per consentire lo svolgimento in sicurezza dell’evento, con ordinanza sono previste limitazioni temporanee alla circolazione e alla sosta nelle vie interessate dal percorso. ￼
Sospensione temporanea della circolazione (veicoli e pedoni)
Dalle 11.45 alle 13.00 (per il tempo strettamente necessario al transito del convoglio e dei tedofori) è prevista la sospensione temporanea della circolazione veicolare e pedonale, ad eccezione dei mezzi di supporto tecnico e organizzativo dell’evento. ￼
Le strade coinvolte sono:
- Via Pisacane (intera via)
- Viale Piceno (da via Pisacane a via della Repubblica)
- Viale XII Settembre
- Viale Gramsci
- Via Paoli (da via delle Rimembranze a via Mura Augustee)
- Via Mura Augustee (da via Paoli al civico 4)
- Viale Buozzi
- Via I Maggio (da viale Buozzi a via Annibal Caro) ￼
Nell’area della deviazione è inoltre indicata una disciplina di divieto di transito con eccezione per i bus in via della Repubblica (nel tratto interessato). ￼
Divieti di sosta con rimozione
Dalle 10.00 alle 14.00 del 5 gennaio 2026 è istituito il divieto di sosta con rimozione (compresi i veicoli al servizio disabili) nei tratti indicati, con eccezioni per i mezzi dell’organizzazione, Forze di Polizia e raccolta rifiuti. ￼
In particolare:
- Via Pisacane, lato monte da via Veneto a via XII Settembre
- Via Paoli, da via delle Rimembranze a via Mura Augustee
- Via Mura Augustee, da via Paoli al civico 4
- Parcheggio in viale Romagna in corrispondenza dei civici 96-98 (tutta l’area)
- Via I Maggio, da viale Cairoli a via Mabellini (lato monte e lato mare)
- Parcheggio in via San Lazzaro (fronte civici 6E-6N-6O): 20 posti auto riservati ai veicoli dell’Organizzazione ￼
Deviazioni consigliate
Per ridurre i disagi, durante la sospensione della circolazione sono consigliati i seguenti itinerari alternativi: ￼
- Direzione Sud → Nord: via Fragheto, via delle Querce, via Mattei, via Papiria, via Pertini, via Moro
- Direzione Nord → Sud: viale I Maggio, via dell’Arzilla, via N. da Fano, via della Paleotta, via Boccioni, via Modigliani, via della Paleotta, via della Giustizia
- Direzione Nord → Mare: viale I Maggio, parcheggio Guglielmo Omiccioli, via Annibal Caro, via Rossini
Per i veicoli con massa a pieno carico > 3,5 t è prevista una deviazione dedicata e, in direzione Nord → Sud, l’indicazione di deviazione mezzi pesanti in zona SS Adriatica (Fosso Sejore).
Informazioni utili
Si invita la cittadinanza a:
- evitare gli spostamenti nell’area del percorso tra le 11.45 e le 13.00, se non necessari;
- rimuovere i veicoli dalle zone soggette a divieto di sosta entro le 10.00;
- seguire la segnaletica temporanea e le indicazioni di Polizia Locale e volontari di Protezione Civile, con presìdi alle intersezioni stradali.
