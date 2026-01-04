Per il passaggio della Fiamma Olimpica di Cortina lunedì a Fano modifiche alla viabilità

FANO – Il Comune di Fano informa la cittadinanza che lunedì 5 gennaio 2026 la città sarà interessata dal passaggio del “Viaggio della Fiamma Olimpica & Paralimpica Milano Cortina 2026”. Per consentire lo svolgimento in sicurezza dell’evento, con ordinanza sono previste limitazioni temporanee alla circolazione e alla sosta nelle vie interessate dal percorso. ￼

Sospensione temporanea della circolazione (veicoli e pedoni)

Dalle 11.45 alle 13.00 (per il tempo strettamente necessario al transito del convoglio e dei tedofori) è prevista la sospensione temporanea della circolazione veicolare e pedonale, ad eccezione dei mezzi di supporto tecnico e organizzativo dell’evento. ￼

Le strade coinvolte sono:

Via Pisacane (intera via)

Viale Piceno (da via Pisacane a via della Repubblica)

Viale XII Settembre

Viale Gramsci

Via Paoli (da via delle Rimembranze a via Mura Augustee)

Via Mura Augustee (da via Paoli al civico 4)

Viale Buozzi

Via I Maggio (da viale Buozzi a via Annibal Caro) ￼

Nell’area della deviazione è inoltre indicata una disciplina di divieto di transito con eccezione per i bus in via della Repubblica (nel tratto interessato). ￼

Divieti di sosta con rimozione

Dalle 10.00 alle 14.00 del 5 gennaio 2026 è istituito il divieto di sosta con rimozione (compresi i veicoli al servizio disabili) nei tratti indicati, con eccezioni per i mezzi dell’organizzazione, Forze di Polizia e raccolta rifiuti. ￼

In particolare:

Via Pisacane, lato monte da via Veneto a via XII Settembre

Via Paoli, da via delle Rimembranze a via Mura Augustee

Via Mura Augustee, da via Paoli al civico 4

Parcheggio in viale Romagna in corrispondenza dei civici 96-98 (tutta l’area)

Via I Maggio, da viale Cairoli a via Mabellini (lato monte e lato mare)

Parcheggio in via San Lazzaro (fronte civici 6E-6N-6O): 20 posti auto riservati ai veicoli dell’Organizzazione ￼

Deviazioni consigliate

Per ridurre i disagi, durante la sospensione della circolazione sono consigliati i seguenti itinerari alternativi: ￼

Direzione Sud → Nord: via Fragheto, via delle Querce, via Mattei, via Papiria, via Pertini, via Moro

Direzione Nord → Sud: viale I Maggio, via dell’Arzilla, via N. da Fano, via della Paleotta, via Boccioni, via Modigliani, via della Paleotta, via della Giustizia

Direzione Nord → Mare: viale I Maggio, parcheggio Guglielmo Omiccioli, via Annibal Caro, via Rossini

Per i veicoli con massa a pieno carico > 3,5 t è prevista una deviazione dedicata e, in direzione Nord → Sud, l’indicazione di deviazione mezzi pesanti in zona SS Adriatica (Fosso Sejore).

Informazioni utili

Si invita la cittadinanza a:

evitare gli spostamenti nell’area del percorso tra le 11.45 e le 13.00, se non necessari;

rimuovere i veicoli dalle zone soggette a divieto di sosta entro le 10.00;

seguire la segnaletica temporanea e le indicazioni di Polizia Locale e volontari di Protezione Civile, con presìdi alle intersezioni stradali.

