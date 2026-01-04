L’anima nel metallo, ecco perché l’incisione di Carlo Iacomucci sopravviverà all’intelligenza artificiale / VIDEO

di MARIA GRAZIA FOCANTI

MONSANO – Esplorare l’incontro tra l’arte calcografica del maestro Carlo Iacomucci e l’intelligenza artificiale significa far dialogare due mondi apparentemente opposti: la lentezza meditativa dell’acido che morde il metallo e l’istantaneità degli algoritmi.

Può la poetica di Iacomucci, tra i maggiori incisori nazionali, evolversi nel futuro, mantenendo intatto la sua “anima” artigianale?

L’incisione all’acquaforte, la tecnica preferita dall’artista marchigiano “che quando non incide dipinge”, si basa sull’uso di un acido per incidere le parti di una lastra di zinco, non protetta da una vernice.

Nel lavoro di Iacomucci i segni (gocce, tracce, aquiloni o simboli antropomorfici) non sono solo decorazioni, ma un alfabeto visivo che racconta il movimento e la natura.

La “resistenza” fisica del metallo e l’imprevedibilità del processo chimico conferiscono all’opera un’aura di unicità che l’intelligenza artificiale, per sua natura cerca di simulare digitalmente.

Può l’incisione avere un futuro nell’era dell’intelligenza artificiale?

L’artista può usare l’intelligenza artificiale generativa per esplorare infinite variazioni dei suoi segni, usandola come ispirazione, per poi incidere la lastra oppure può usare il laser guidato da l’ IA per incidere?

Dobbiamo però ricordare che in un mondo saturo di immagini sintetiche l’autenticità di una incisione, diventa bene raro e prezioso. L’errore umano potenzialmente è sempre possibile e ciò rende unica ognuna delle copie ottenute. La pressione del torchio sulla carta o la texuture dell’inchiostro creano immagine ogni volta diverse.

Nell’acquaforte il segno non è una semplice linea ma una traccia fisica: è il risultato di un gesto umano che incide una vernice, seguito da un processo chimico in cui l’acido scava il metallo. Questa profondità crea una vibrazione che l’intelligenza artificiale può solo simulare visivamente, ma non può replicare nella sua genesi fisica.

Per Iacomucci, il segno: le sette gocce, le tracce di vento o i personaggi stilizzati, rappresenta l’identità dell’artista.

In un futuro dominato dai pixel la resistenza della materia e il possibile “errore controllato” diventano una forma di “tenacia” culturale.

Chiediamoci quali sono le differenze filosofiche tra il segno “sofferto” sulla lastra e quello generato matematicamente dell’IA.

Il segno inciso, inteso come impronta dell’anima, nasce da una resistenza fisica. L’artista deve vincere la durezza della lastra, e ogni solco porta con sé il “peso” del pensiero e quello della mano: affitta dal crampo dello scrivano.

L’intelligenza artificiale, invece, genera segni basandosi su probabilità statistiche. Può imitare lo stile, ma il suo segno non è una scelta nata da un’emozione, bensì da un mero calcolo statistico finalizzato alla somiglianza visiva.

Nell’universo artistico di Iacomucci il segno diviene un’estensione del corpo e dello spirito dell’incisore. Quando la punta d’acciaio solca la vernice sulla lastra, non sta solo tracciando una linea, sta imprimendo un’intenzione che deve fare i conti con la durezza del metallo.

A differenza dell’intelligenza artificiale, che opera in un ambiente privo di attrito e gravità, l’acquaforte vive di reazioni chimiche e sforzo fisico. Ogni vibrazione del tratto è unica, influenzata dalla pressione e dallo stato d’animo del momento.

Il tempo di morsura aggiunge uno stato di imprevedibilità. L’acido crea una profondità che un pixel non potrà mai avere. La stampa finale trasferisce questa fatica sulla carta, lasciando un’impronta a rilievo che invita al tatto.

L’intelligenza artificiale può generare segni che simulano lo stile di Iacomucci, nati da un calcolo statistico, non da una necessità espressiva. L’intelligenza artificiale non conosce la fatica né la paura del foglio bianco. Produce un risultato perfetto ma privo del “vissuto”, privo “dell’anima dell’artista”.

L’intenzionalità il perché profondo che c’è dietro ogni segno non può essere replicato dall’intelligenza artificiale. L’urgenza interiore non è riproducibile da una macchina. Il segno di Iacomucci è un linguaggio di resistenza poetica.

L’artista urbinate, in un futuro di immagini generate in massa, ha il compito di consegnare al futuro un archivio di intenzioni umane. Una testimonianza del passaggio dell’uomo nella natura e nel tempo.

L’acquaforte diventa oggetto di valore inestimabile per l’uomo del futuro. E’ una narrazione del vissuto, una scelta di simboli da offrire allo spettatore. I personaggi del maestro diventano viandanti in un mondo tecnologico, custodi di una memoria ancestrale. Guardare un’acquaforte originale significa stabilire un contatto diretto con l’intenzione dell’artista, senza filtri algoritmici.

Mentre l’intelligenza artificiale è programmata per eliminare il rumore e l’errore l’arte di Iacomucci lo accoglie e lo nobilita. Proprio in quella linea non perfettamente dritta, in quella morsura più profonda o in quella sfumatura d’inchiostro non uniforme, risiede la vitalità dell’opera.

Dietro un’opera c’è un uomo e il suo vissuto. Un artista che cerca una sintesi con la materia.

Per Iacomucci l’arte non è un accessorio ma una necessità vitale, un modo di lasciare una traccia umana in un mondo che corre veloce.

Nella vita moderna, dominata dal digitale, il ruolo dell’arte cambia ma diventa, se possibile, ancora più cruciale. L’arte di Iacomucci diventa non una mera tecnica del passato ma una scelta ribelle che sfida le logiche del presente. Un’arte che guarda al futuro con coraggio. L’imperfezione diventa la prova del nove dell’esistenza umana. Il lavoro dell’incisore vive di imprevisti fecondi.

Valori come la pazienza, l’immortalità del segno e la connessione tra l’artista e il fruitore dell’opera, sono destinati a durare nel tempo. Ogni stampa diviene contenitore di tempo umano.

L’impronta più profonda non è quella lasciata da un algoritmo ma quella scavata dall’anima nel metallo della realtà. L’elogio della pazienza che Carlo Iacomucci testimonia diventa bussola per non perdere la nostra umanità.

