Torna la Befana al Museo delle Arti e Tradizioni Popolari di Sassoferrato

SASSOFERRATO – Martedì 6 gennaio, a partire dalle ore 15.30, la Befana fa tappa al Museo delle Arti e Tradizioni Popolari di Sassoferrato per un pomeriggio speciale dedicato a grandi e piccoli.

All’interno dello storico Palazzo Montanari, situato nel Bosco Urbano tra il Centro Storico del Borgo e il Castello di Sassoferrato e probabilmente edificato intorno all’anno 1000 come fortilizio, i bambini potranno vivere un’esperienza immersiva alla scoperta della vita quotidiana di un tempo. Il museo ospita infatti un percorso espositivo articolato in sei sezioni, con oltre 1500 oggetti e suggestive ricostruzioni di ambienti che raccontano la civiltà contadina e popolare del territorio.

E se la Befana avesse scelto proprio questo luogo per fermarsi? Tra utensili antichi, racconti del passato e la presenza della simpatica vecchina, il pomeriggio sarà animato da visite guidate, giochi e una dolce merenda riservata ai più piccoli.

Per motivi organizzativi e di spazio, l’accesso al museo per i bambini, accompagnati dai genitori, avverrà in fasce orarie su prenotazione. È richiesta la presenza di un adulto per ogni prenotazione.

L’evento è organizzato da Happennines Soc. Coop., con la collaborazione del Comune di Sassoferrato e della Pro Loco locale.

PRENOTAZIONE CONSIGLIATA su https://www.sassoferratoturismo.it/befana-al-montanari/

