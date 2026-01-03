Scontro a Fano tra un’auto ed una bici, la ciclista portata in ospedale

FANO – Nella tarda mattinata di oggi, poco dopo le ore 11, si è verificato un sinistro stradale all’intersezione tra via Galvani e via Bellandra, che ha visto coinvolti un’autovettura ed un velocipede.

Secondo una prima ricostruzione, l’autoveicolo, condotto da una ragazza di 24 anni proveniente da via Galvani, nell’immettersi su via Bellandra è entrato in collisione con il velocipede.

La bicicletta era condotta da una signora di 78 anni, che percorreva via Bellandra con direzione da via Pertini verso via Eustacchio.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale, che ha prestato i primi soccorsi e allertato il Numero Unico di Emergenza 112. La conducente del velocipede è stata trasportata al Pronto Soccorso dell’Ospedale Santa Croce di Fano in codice verde.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

