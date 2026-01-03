In arrivo nelle Marche la Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026

ANCONA – Il Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 prosegue il suo percorso: dopo aver salutato il nuovo anno in Molise con la City Celebration di Campobasso il 1° gennaio, ha attraversato parte dell’Abruzzo ieri, passando con il Convoglio per Castel di Sangro, Roccaraso, Sulmona, Chieti e concludendo la tappa di ieri a Pescara in Piazza della Rinascita.

Oggi il Convoglio Olimpico è partito da Montesilvano e attraversando le città di Silvi, Roseto degli Abruzzi, Giulianova e Teramo è in arrivo a L’Aquila dove in Piazza dell’Emiciclo è allestita la City Celebration un evento aperto al pubblico che accoglierà l’arrivo dell’ultimo tedoforo con musica, intrattenimento e attività dedicate all’intera comunità.

Domani la tappa partirà da Ascoli Piceno toccando poi San Benedetto del Tronto, Fermo, Civitanova Marche concludendosi ad Ancona, dove dalle ore 17.00 la City Celebration si terrà in Piazza Cavour.

Durante il Viaggio e all’interno del Village, saranno distribuite mini-lattine in alluminio di Coca-Cola Original e Coca-Cola Zero Zuccheri. La raccolta sarà gestita in collaborazione con CiAl – Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio, grazie a un mezzo dedicato nel convoglio e presidi specifici nelle città ospitanti.

Proseguirà anche la collaborazione con Banco Alimentare: durante le City Celebration sarà possibile gustare pizza accompagnata da Coca-Cola e sostenere le attività dell’organizzazione con una donazione.

Parte delle donazioni raccolte nei Villaggi Coca-Cola durante il Viaggio verrà destinata alla raccolta e distribuzione delle eccedenze alimentari durante i Giochi Olimpici e Paralimpici.

Inoltre, all’interno del Villaggio Coca-Cola i visitatori potranno vivere un’esperienza davvero speciale: realizzare e portare a casa, gratuitamente, una lattina di Coca-Cola personalizzata con il proprio volto, il proprio nome, la data e la città della tappa.

