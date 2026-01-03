AnconAmbiente ricorda Giorgio Luzi, un manager di grande valore umano e civile

ANCONA – AnconAmbiente S.p.A. esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Giorgio Luzi, figura di riferimento nel settore dei servizi pubblici locali, con cui l’azienda ha avuto il privilegio di collaborare in diversi momenti della sua carriera.

Giorgio Luzi, già impegnato in ruoli di vertice presso AnconAmbiente, ha contribuito con competenza, serietà e senso di responsabilità allo sviluppo e al rafforzamento dei servizi di igiene urbana nei comuni di Ancona, Cerreto d’Esi, Fabriano, Sassoferrato e Serra De’ Conti. La sua dedizione al lavoro e il rispetto verso colleghi e cittadini hanno lasciato un’impronta duratura sia nell’azienda sia sul territorio.

“Con la scomparsa di Giorgio Luzi – ha dichiarato Antonio Gitto, Presidente di AnconAmbiente – perdiamo non solo un professionista stimato, ma anche una persona di grande umanità e integrità. La sua capacità di coniugare competenza manageriale e attenzione verso le persone ha lasciato un segno importante in AnconAmbiente e nelle comunità che serviamo. A nome di tutta l’azienda, esprimo vicinanza e affetto alla sua famiglia e a chi gli è stato vicino”.

AnconAmbiente desidera rendere omaggio alla memoria di Giorgio Luzi, la cui dedizione e il cui esempio continueranno a ispirare l’operato quotidiano dell’azienda.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati