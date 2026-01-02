Guardie mediche, massima collaborazione della Regione per riorganizzare tutto il sistema

ANCONA – Negli ultimi giorni e soprattutto in occasione delle festività è apparsa di nuovo sulle cronache locali e regionali la questione della presenza / assenza dei medici della continuità assistenziale (guardie mediche) nelle postazioni del territorio in particolare nei comuni più piccoli dell’entroterra. La situazione, purtroppo, di carenza di medici disposti a ricoprire i turni, è ben nota a tutti da tempo, e riflette una situazione generalizzata non solo nella nostra regione ma in tutta Italia. Da parte dell’Azienda Sanitaria si sta facendo ogni possibile sforzo per poter addivenire a soluzioni operative a beneficio delle comunità interessate.

In merito alle recenti polemiche di questi ultimi due giorni interviene il Direttore Generale della AST Ancona, il Dr Giovanni Stroppa.

“Di solito preferisco, come sa chi mi conosce, non replicare, perché sono convinto che la sanità non dovrebbe essere terreno di scontro, bensi di incontro anche tra forze politiche contrapposte , soprattutto da parte di chi quel mondo lo conosce bene e dovrebbe saper valutare quanto sarebbe importante trovare delle convergenze invece di mettere benzina sul fuoco su argomenti come la guardia medica sui quali i miei responsabili di Distretto e tutti coloro che operano in quell’ambito non dormono la notte, e non per carenze della Regione ma perché stiamo cercando di costruire un percorso virtuoso, vista la cronica carenza di medici, che convinca sempre di più i giovani medici, anche attraverso la costituzione delle AFT (Aggregazioni Funzionali Territoriali), che far parte di coloro che devono essere la porta di ingresso della sanità è una cosa virtuosa anche se faticosa”.

Da sottolineare il grande lavoro che i Direttori di Distretto stanno facendo per la copertura di questi turni che rimangono purtroppo scoperti soprattutto durante questi periodi di festa per la non disponibilità da parte dei medici della continuità assistenziale.

“Demonizzare quanto sta facendo l’Azienda Sanitaria in questo modo e mettere in difficoltà i professionisti che vi operano – aggiunge il DG della AST Ancona – non fa altro, come è accaduto in queste circostanze, che favorire il rifiuto di tanti medici, soprattutto giovani, sulla non copertura dei turni nei giorni di festa mettendo certamente in grossa difficoltà il sistema. Io – prosegue – ho grossa fiducia nei giovani e sono convinto che se daremo loro, come stiamo cercando di fare, gli strumenti per svolgere con dignità la loro professione, risponderanno positivamente. Certo il tutto deve passare attraverso una riorganizzazione complessiva del sistema che va dalle aggregazioni funzionali territoriali alla rimodulazione delle guardie mediche ed all’implementazione della telemedicina . Il percorso è stato avviato e sono convinto che siamo sulla strada giusta”.

“Faccio fatica a comprendere chi conoscendo perfettamente la situazione e che in passato ha vissuto sulla sua pelle alcune carenze del sistema – scenda in polemiche solo in cerca di consenso . Questo di certo non aiuta a risolvere le problematiche sicuramente demotiva tanti professionisti con i quali stiamo cercando di instaurare un costante dialogo . La sfida del territorio sarà la più delicata nei prossimi anni, portare le cure a casa delle persone; intercettare sempre di più coloro che non dovranno recarsi in ospedale dando le giuste risposte sarà un passo fondamentale da compiere.

Per farlo abbiamo bisogno di collaborazione, altrimenti si rischierà di continuare solo a parlarne come stiamo facendo oramai da tantissimi anni.

Lo ripeto – conclude – la sanità deve dare risposte alle persone e deve restare fuori dalle schermaglie politiche, non è detto che per ottenere consensi si debba per forza litigare, sono certo che il dialogo costruttivo paghi di piu. Soprattutto per i cittadini”.

