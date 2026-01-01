Inizia il 2026 con un’esperienza unica per tutta la famiglia: scopri le Grotte di Camerano

CAMERANO – C’è un luogo, nel cuore delle Marche, dove il tempo sembra rallentare e la pietra racconta storie antiche. Con l’arrivo del nuovo anno, le Grotte di Camerano invitano grandi e piccoli a vivere un’esperienza fuori dall’ordinario, tra atmosfere suggestive, racconti sotterranei e avventure pensate per tutta la famiglia.

Il momento clou del calendario di gennaio è sabato 3 gennaio 2026, quando le Grotte si trasformano in un palcoscenico narrativo con “Racconti in Grotta”, un evento speciale che unisce la visita guidata al piacere dell’ascolto, del gioco e della scoperta. Un’occasione unica per esplorare il sottosuolo di Camerano attraverso la fantasia e l’emozione.

Il pomeriggio propone due esperienze immersive, calibrate in base all’età dei partecipanti:

Ore 15:30 – “Le avventure di Granello”

Un delicato viaggio narrativo dedicato ai bambini dai 3 ai 5 anni , tra personaggi curiosi e piccole scoperte che prendono vita tra i cunicoli delle Grotte.

Durata: 1 ora .

Costo: 5 euro bambini, 8 euro adulti .

Un’esperienza più avventurosa per bambini dai 6 ai 10 anni, che diventano protagonisti di un racconto fatto di esplorazioni, misteri e segreti nascosti nel sottosuolo.

Durata: 75 minuti.

Costo: 8 euro bambini e adulti.

Ad accompagnare questo evento, le aperture straordinarie dal 1° al 6 gennaio 2026 permetteranno a visitatori e turisti di concedersi una pausa diversa dal solito, scoprendo uno dei complessi ipogei più affascinanti delle Marche, ricco di storia e suggestione.

Orari di apertura

Ufficio IAT e Esposizione Farfisa

Aperti sabato, domenica e festivi

Orari: 9:30–12:30 | 15:00–19:00

Ultimo ingresso all’Esposizione Farfisa 30 minuti prima della chiusura.

Grotte di Camerano

Visitabili sabato, domenica e festivi esclusivamente con visita guidata e prenotazione obbligatoria.

Chiusura: 1° gennaio 2026 (mattina).

Prenotazioni e informazioni sugli orari delle visite guidate sono disponibili sul sito ufficiale:

www.turismocamerano.it/grotte-di-camerano/

Tra luci soffuse, racconti e atmosfere senza tempo, le Grotte di Camerano offrono un modo originale e coinvolgente per iniziare il 2026, regalando a famiglie e visitatori un’esperienza da ricordare.

Aperture straordinarie – Speciale festività

Durante il periodo natalizio, le Grotte offrono ulteriori possibilità di visita per vivere un’esperienza unica nel loro misterioso sottosuolo:

✨ Dal 1 al 6 gennaio (1° GENNAIO solo POMERIGGIO)

Orari: 9:30–12:30 | 15:00–19:00

Un’occasione perfetta per chi desidera abbinare l’atmosfera delle feste alla scoperta del territorio.

