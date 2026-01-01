In fiamme nella tarda mattinata l’interno di una pizzeria

NUMANA – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle ore 12 nella piazzetta di Marcelli di Numana per l’incendio di una pizzeria.

Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del fuoco di Osimo, con il supporto di personale dalla sede centrale di Ancona con autobotte, che ha provveduto allo spegnimento delle fiamme ed alla messa in sicurezza dell’area interessata.

Presente anche il funzionario tecnico dei Vigili del fuoco per le verifiche del caso. Presenti sul posto anche i Carabinieri.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati