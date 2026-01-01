Continua con successo a Chiaravalle la XIX Mostra di Modellismo

CHIARAVALLE – Continua con successo la XIX Mostra di Modellismo organizzata dall’Associazione Modellisti Chiaravallesi presso la Manifattura Tabacchi di Chiaravalle, ora ITM che ha concesso gentilmente i locali in Via Marconi, 154. Gli espositori sono 40 con tantissimi modelli che rappresentano tanti settori: dal plastico ferroviario a locomotive a vapore autocostruite e poi modelli statici di aerei, mezzi corazzati e navi, sapientemente contestualizzati in spettacolari diorami; in aumento lo spazio dedicato a soggetti fantasy e non possono più mancare case delle bambole.

Il settore ferroviario è completato da soggetti in tema realizzati con Lego. La parte dedicata alle opere architettoniche presenta delle novità come l’Empire State Building, la vecchia torre dell’acquedotto di Chiaravalle, diverse riproduzioni dell’Abbazia di Santa Maria in Castagnola e soggetti di insediamenti medievali.

Considerando il periodo ovviamente sono diversi i presepi. Si ricorda che la Mostra resterà aperta fino al 5 gennaio alle ore 19,30, tutti i giorni e che l’entrata è gratuita e ad offerta libera.

