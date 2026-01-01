“Cane Zoppo” è stato presentato a Francoforte nella honour list di Ibby Italia (International Board on Books for Young people)

Con una tavola tratta da questo albo, l’illustratrice genovese Giulia Pastorino è entrata nella lista dei 77 autori vincitori della Mostra Illustratori 2025 della Bologna Children’s Book Fair, scelti dalla giuria su 4.374 candidati di 89 paesi e regioni del mondo

di VITO PIEPOLI

PESARO – Un albo per dare valore alle piccole cose che spesso non sono quelle materiali. “Cane zoppo” ci dice quali sono le cose più preziose che possono capitarci tra le mani.

Perché puoi avere tutto l’oro del mondo ma se non hai nessuno che per te si butterebbe tra gli squali, si calerebbe in un vulcano o combatterebbe senza timore persino con un marziano, allora non hai proprio nulla. Ci sono cose che non si possono comprare, e un eroico chihuahua zoppo è senz’altro tra queste.

Una lettura divertentissima che mostra ai più piccoli i limiti del materialismo e del consumismo, con esilaranti tempi comici e illustrazioni irresistibili.

Io ho un sacco di figurine, una collezione di macchinine e mille fantastici dinosauri, ma tu non puoi toccare nessuna di queste cose, sei invidioso? No, per niente, perché io ho un cane zoppo!

Un esilarante dialogo tra due bambini in cui si affronta un sentimento molto diffuso tra i più piccoli, la voglia di primeggiare sugli altri.

Insomma ci sono cose molto più importanti di una collezione preziosa di soldatini, di figurine o di macchinine, gelosamente custodite e intoccabili, cose che non si possono comprare, che sono impalpabili quanto impagabili.

Sembra una verità ovvia, invece no.

Tanto più se tutti quei beni esibiti da un bimbetto non producono invidia nel suo compagno, tanto più se l’alternativa a fare la vera felicità e ad appagare ogni desiderio è un misero cane zoppo.

Un cane zoppo, è un amico che vale più di un tesoro.

È proprio lui l’amico a quattro zampe un po’ sgarrupato che si inserisce in un tipico dialogo tra bambini in cui ognuno la spara più grossa.

Ma qui non c’è partita tra il possedere cose e vantare un amico.

Quindi a dar man forte al piccolo protagonista un irresistibile antieroe, un bislacco cane zoppo che, con la sua generosità e la sua bizzarria, suscita le invidie di chi non lo può comprare.

Una spassosa lettura per insegnare ai bambini l’importanza della cura reciproca contro la futilità dei beni materiali, un valore da coltivare capace di proteggerci da ogni prepotenza e sopraffazione.

Marisa Vestita e Giulia Pastorino, con “Cane zoppo”, riescono con l’ironia delle parole e delle immagini a regalare ai piccolissimi lettori suggestioni che nessuno spiegone può eguagliare.

Marisa Vestita, nasce a Taranto e dimostra da sempre un amore smisurato per tutto ciò che è il mondo dell’immagine, fin da piccola ha le idee chiare, nella vita vuole disegnare.

Frequenta il corso di Pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Lecce e, negli stessi anni, frequenta corsi e stage di scenografia e di fumetto.

Da sempre curiosa di tutto ciò che gira attorno al mondo dell’illustrazione, Marisa Vestita si trasferisce a Milano dove lavora con le riviste “Gioia” e “Grazia” e, per un breve tempo, anche con “Linus”.

Frequenta corsi di illustrazione con i più grossi nomi del panorama nazionale e internazionale e scopre l’illustrazione per l’infanzia.

Sposta totalmente la sua visione sull’editoria per l’infanzia e successivamente collabora alla realizzazione di giochi, puzzle, libri scolastici, albi illustrati e cartonati.

Nel corso degli anni lavora, sia come autrice che come illustratrice, con le maggiori case editrici italiane.

Tra i suoi clienti c’è Clichy, Gribaudo, Giunti, Rusconi, Eli La Spiga e altri.

I suoi libri sono tradotti e pubblicati in diverse lingue e tra una pausa e l’altra ha illustrato i taccuini del National Geographic.

Da qualche anno scrive anche delle storie, oggi vive e lavora con i suoi tre gatti a Taranto, la sua città Natale.

CANE ZOPPO

MARISA VESTITA

ILLUSTRAZIONI DI GIULIA PASTORINO

EDIZIONI CLICHY

21 EURO (Dai 3 anni)

