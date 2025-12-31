Un singolare concerto di inizio anno, dal repertorio lirico, al jazz, alla musica cinematografica

di VITO PIEPOLI

SAN LEO – “Dal bel canto allo Swing” è il brindisi musicale di inizio anno a San Leo (Rn), giovedì 1 gennaio alle ore 16 e 30, nella Sala Concerti di Palazzo Mediceo, ad offerta libera, compreso brindisi finale.

La rassegna musicale “I Colori della Musica”, promossa dall’ Accademia Distretto della Musica Aps il cui presidente è Anacleto Gambarara (https://www.ddmv.it/) e dal Comune di San Leo, invita al brindisi di Capodanno.

San Leo, situata su un’imponente rupe rocciosa nella provincia di Rimini, che domina la Valmarecchia, è considerata uno dei borghi più belli d’Italia.

La rassegna invita ad un evento che accoglierà il nuovo anno attraversando epoche e stili tra repertorio lirico, jazz e musica cinematografica, un percorso sonoro ricco di suggestioni e sorprese per accogliere il nuovo anno.

Il viaggio musicale attraversa epoche, stili e linguaggi, partendo dal fascino del repertorio lirico e dell’operetta, fino a spingersi nella melodia melodica italiana e internazionale, nel jazz, nelle atmosfere natalizie e nelle suggestioni delle musiche da film.

Questi contrasti stilistici evocano emozioni intense e coinvolgenti, dall’intensità del canto operistico alla leggerezza dello swing, dalla nostalgia della musica popolare alle sonorità cinematografiche più evocative.

Il concerto vede protagoniste le voci soliste di Mauro Montanari, tenore, e dei soprani Giada Bastoni e Rosanna Lidoni, che dialogano con il pianoforte di Fabrizio Di Muro, il sassofono di Anacleto Gambarara e le tastiere dai suoni orchestrali di Alice Drudi.

Un ensemble talentuoso che crea un intreccio sonoro elegante e coinvolgente, capace di accompagnare il pubblico in un’esperienza musicale ricca di colore ed emozione.

Un brindisi musicale di inizio anno, capace di unire tradizione e spettacolo in un evento da non perdere, nella cornice di una location unica.

Per ulteriori informazioni: WhatsApp 329 6436995 | email: info.ddmv@gmail.com

