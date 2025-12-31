Incendio sotto un gazebo, all’esterno di un’abitazione

PORTO SANT’ELPIDIO – I Vigili del fuoco sono intervenuti, poco prima delle ore 14, in via Mazzini per un incendio sviluppatosi all’esterno di un’abitazione, al piano terra, sotto un gazebo in legno.

Sul posto sono intervenute le squadre di Fermo e Macerata con due autobotti e l’ausilio dell’autoscala, che hanno provveduto allo spegnimento dell’incendio.

Presente anche il funzionario di servizio dei Vigili del fuoco.

Durante le operazioni è stato recuperato un gattino all’interno dell’abitazione.

La strada è stata chiusa per tutta la durata dell’intervento.

Sul posto le forze dell’ordine. Non si registrano persone ferite.

