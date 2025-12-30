Strade, arrivano 344 mila euro per tre piccoli comuni delle Marche

Finanziamenti per Force (Ap), San Lorenzo in Campo (Pu) e Bolognola (Mc). Giorgia Latini: «Dal Mit ennesimo segnale di attenzione per i territori»

ANCONA – Arrivano nuove risorse per la viabilità dei piccoli Comuni delle Marche, con popolazione fino a 5.000 abitanti, per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali. Grazie al Fondo investimenti stradali 2025 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, su una dotazione nazionale complessiva di 12 milioni di euro, alle Marche sono stati assegnati 344 mila euro destinati a Force (Ascoli Piceno), San Lorenzo in Campo (Pesaro Urbino) e Bolognola (Macerata).

«Positiva l’approvazione delle graduatorie e l’assegnazione dei finanziamenti per l’anno 2025 relativi al “Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni”. Ancora una volta un chiaro segnale dell’attenzione del Mit guidato da Matteo Salvini alle istanze concrete che arrivano da cittadini e territori. Avanti così» dichiara la deputata della Lega e segretario del partito nelle Marche, Giorgia Latini.

Anche per l’anno 2025 il Fondo, con oltre 3422 istanze ricevute in un mese, ha registrato un successo incredibile. Già negli anni 2023 e 2024 il Fondo – introdotto dal ministro Salvini quale misura di attenzione nei confronti dei Comuni più piccoli e al contempo più virtuosi nell’utilizzo delle risorse – ha permesso di finanziare interventi in 326 Comuni, per un valore complessivo di 39,5 milioni di euro. L’obiettivo del ministro Salvini è accrescere la dotazione del Fondo per favorire l’eventuale scorrimento della graduatoria 2025 e finanziare un numero maggiore di istanze.

Intanto è stata approvata in via definitiva la Legge di Bilancio 2026: «Grazie alla Lega, una Legge di Bilancio coraggiosa, con meno tasse e conti in ordine – aggiunge Latini -. Molti sono i risultati ottenuti: dai 3,5 miliardi di euro per le imprese, alla rottamazione delle cartelle esattoriali, con rate tutte uguali, spalmate in 9 anni e senza interessi. Abbassata pure l’aliquota Irpef per molte fasce di reddito. Insomma, sono questi alcuni dei provvedimenti concreti e di buonsenso, fortemente voluti dalla Lega, per aiutare famiglie e imprese e per rilanciare davvero l’economia e l’occupazione del Paese. Grazie al lavoro del Ministro Giorgetti, l’Italia si avvia ad uscire dalla procedura di infrazione europea e lo spread scende ai livelli più bassi di sempre. Non solo la cosiddetta “bancarotta” che la sinistra auspicava e paventava non c’è stata, ma abbiamo pure dimostrato che si possono tenere i conti in ordine aiutando, al tempo stesso, gli italiani in difficoltà».

