Condotto in carcere dalla Polizia dopo la sospensione della misura alternativa alla detenzione

JESI – Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha rintracciato e arrestato a Jesi un quarantenne di origini marocchine, destinatario di un provvedimento di revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali, con conseguente sospensione del beneficio e ordine di esecuzione della pena in carcere.

Gli accertamenti svolti dai poliziotti del Commissariato di P.S. di Jesi evidenziavano che l’uomo aveva violato ripetutamente le prescrizioni impartitegli, in quanto si trovava fuori dalla propria abitazione in orario notturno, frequentava un pubblico esercizio ed era in stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di bevande alcoliche.

Pertanto, a seguito di mirate ricerche, i poliziotti del Commissariato di P.S., rintracciavano l’uomo e, dopo le formalità di rito, lo associavano alla casa circondariale di Montacuto per l’espiazione della pena.

