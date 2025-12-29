Fabriano lancia la manifestazione di interesse per il partenariato pubblico-privato della Comunità energetica “Città Appenninica”

FABRIANO – Fabriano dà il via alla fase operativa della Comunità Energetica Rinnovabile “Città Appenninica” con l’apertura della manifestazione di interesse per il partenariato pubblico-privato (PPP). L’iniziativa, rivolta a operatori economici, ha l’obiettivo di individuare un “candidato promotore” per la progettazione, realizzazione e gestione di impianti di energia rinnovabile nell’ambito della CER. La scadenza per la presentazione delle proposte è fissata al 29 gennaio 2026.

La procedura, trasparente e aperta alla concorrenza, rappresenta un passaggio strategico per consolidare la Comunità Energetica come modello di produzione e condivisione intelligente di energia. L’Amministrazione comunale intende, una volta realizzati gli impianti, ricoprire la qualifica di produttore ai sensi della disciplina ARERA, contribuendo all’autoconsumo in sito e alla valorizzazione del patrimonio pubblico.

«Con l’avvio di questa manifestazione di interesse – dichiara la sindaca di Fabriano, Daniela Ghergo – apriamo la porta alla collaborazione con operatori economici, puntando a trasformare l’energia rinnovabile in un vero strumento di sviluppo locale e coesione sociale. La Comunità Energetica “Città Appenninica” non è più solo un progetto, ma un percorso concreto verso un futuro sostenibile per il nostro territorio».

«Il bando PNC Sisma dedicato alle Comunità Energetiche – spiega Gabriele Comodi, Vicesindaco e Assessore all’Innovazione e alla Transizione Ecologica – è stato uno dei primi dossier su cui l’Amministrazione ha iniziato a lavorare subito dopo l’insediamento, nell’estate del 2022. Lo abbiamo considerato fin da subito un’opportunità strategica per il rilancio dei territori colpiti dal sisma e per avviare un modello energetico più giusto e sostenibile».

Il progetto, finanziato nell’ambito del Bando PNC Sisma – CER, prevede un investimento complessivo di 2.839.177,50 euro, di cui 1.135.671 euro coperti da contributo pubblico (40%), offrendo un’opportunità concreta per operatori privati di partecipare a un’iniziativa innovativa e ad alto impatto territoriale. La procedura non costituisce un vincolo contrattuale: il Comune, tramite apposito Nucleo di Valutazione, selezionerà la proposta ritenuta più idonea per l’avvio del partenariato pubblico-privato. Tutti i dettagli dell’avviso e i documenti per la partecipazione sono disponibili al seguente link: Avviso esplorativo PPP CER Fabriano.

